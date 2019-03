Ciudadanos Galicia denuncia "amenazas e insultos" a la exconcejala popular Montserrat Lama

Publicado 02/03/2019 19:03:35 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Galicia ha denunciado y condenado "amenazas e insultos" hacia la exdiputada del Partido Popular de Ourense y exconcejala en Xinzo de Limia, Montserrat Lama, quien en la actualidad milita en la organización naranja.

Tal como ha asegurado Ciudadanos, al grito de "tránsfuga", Lama fue "increpada" este viernes mientras se encontraba en una cafetería ourensana. Según la organización, el autor de la "intimidación" se trataba de un "conocido" militante del Partido Popular de Galicia, del cual no ha querido dar más datos.

El sujeto, según relata Ciudadanos, le prometió a exconcejala popular que se "iba a llevar un hostiazo", lo que demuestra, a juicio del partido, "la radicalización y maniqueísmo político que la propia Montserrat Lama lleva denunciando, como una realidad existente en el seno del PP". Así, Ciudadanos ha denunciado la "gravedad" de las "amenazas e intimidación".

"Desde ciudadanos creemos que recurrir a la intimidación, a la crispación y a la violencia verbal como único recurso ante la moderación y la coherencia de ideas es un síntoma inequívoco de que estamos ante un panorama político cada vez más polarizado en el seno de determinadas formaciones", ha subrayado el partido.

Por su parte, Montserrat Lama ha lamentado y denunciado el "acoso y la violencia verbal que siguen sufriendo las mujeres al tomar decisiones personales" y ha afirmado que darse de baja del PP ha sido "la mejor y más correcta decisión". Asimismo, estudiará si toma medidas legales ante este acto "violento y machista".

El pasado 20 de febrero Lama presentó su dimisión como concejala y diputada provincial del PP por acumular durante siete años de militancia "muchas circunstancias no muy agradables", en algunas ocasiones "deshumanizadas", y también "incomprensibles para cualquier persona con dos dedos de frente".

"Me voy cansada y me voy harta, todo ello de trabajar para que esta situación no sucediera, pero el Partido Popular y yo hemos dejado de compartir principios y valores", señaló Lama. Así, aseguró que continuaría en política y dejó la puerta abierta hacia Ciudadanos, lo cual se confirmó días más tarde.