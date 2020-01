Ciudadanos subraya que Feijóo da marcha atrás con el paritorio de Verín "porque es año electoral"

Publicado 20/01/2020 19:06:19 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Galicia, Beatriz Pino, ha advertido este lunes que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "da marcha atrás" con respecto a la decisión de cerrar el paritorio del Hospital de Verín (Ourense) porque "es año electoral" y ha lamentado que "no haya asumido en ningún momento el nefasto error que fue cerrarlo".

"No se puede esgrimir que no se cubrieron plazas convocadas tarde y con prisas", ha advertido, antes de subrayar que Cs celebra que el paritorio se vaya a reabrir y de manifestar su deseo de que esta reapertura sea "permanente y no políticamente conveniente, que es lo que se presume".

"Ahora nos dirán a bombo y platillo que lo tenían pensando, que estaba previsto o que no era problema suyo", ha recalcado, antes de subrayar que la política debe estar "al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de la política".

Así, ha pedido al presidente de la Xunta que "deje de mirarse el ombligo y de felicitarse por haberse conocido" y asuma "los errores cometidos".

"Que pida perdón por el error en la falta de planificación de su equipo", ha retado.