Clamor en Verín (Ourense) após o intento de feminicidio: "Se tocan a unha, tócannos a todas"

A Praza do Concello de Verín, en Ourense, foi este luns escenario dunha concentración multitudinaria de repulsa após o intento de feminicidio rexistrado a pasada fin de semana no municipio,

A Praza do Concello de Verín, en Ourense, foi este luns escenario dunha concentración multitudinaria de repulsa após o intento de feminicidio rexistrado a pasada fin de semana no municipio, - AYUNTAMIENTO DE VERÍN

OURENSE 27 May. (EUROPA PRESS) -

A Praza do Concello de Verín, en Ourense, foi este luns escenario dunha concentración multitudinaria de repulsa despois do intento de feminicidio rexistrado a pasada fin de semana no municipio, onde unha muller resultou ferida de gravidade após recibir varios disparos, presuntamente a mans da súa parella.

Baixo a lema "Se tocan a unha, tócannos a todas", representantes institucionais, asociacións, entidades sociais e veciños mostraron o seu unánime rexeitamento ante o que cualifican como un novo episodio de violencia machista.

Durante o acto, a concelleira de Servizos Sociais, Rosario Rodríguez, deu lectura a un manifesto institucional en nome do Concello de Verín no que se expresou a "máis rotunda condena" ante este crime machista e o apoio incondicional á vítima e a súa contorna. "Non é un problema individual, senón estrutural. Necesitamos respostas firmes e conxuntas desde todos os ámbitos: institucional, social e cidadán", subliñou.

A concentración foi organizada polo CIM da Mancomunidade de Municipios de Verín, FEMURO, CDR Portas Abertas e Cruz Vermella, entre outras entidades comprometidas coa igualdade e a erradicación da violencia de xénero. Todas elas reclamaron continuar traballando desde a prevención, a educación e a atención directa ás vítimas.

O PSOE ESIXE TOLERANCIA CERO

Por outra banda, nun comunicado emitido este luns, o PSOE provincial de Ourense expresou a súa "consternación" non só polos feitos de Verín, senón por unha preocupante sucesión de casos recentes na provincia.

No documento, os socialistas lembran que en apenas dous meses producíronse en Ourense un asasinato machista no Bolo, un intento de homicidio no Barco de Valdeorras e agora este novo caso en Verín, cunha vítima hospitalizada após recibir dous impactos de bala.

Desde a formación advirten que non se pode normalizar nin silenciar esta violencia sistemática contra os dereitos das mulleres.

O PSOE chama á denuncia activa de calquera caso de violencia de xénero e lembra que actualmente hai 532 casos activos rexistrados no sistema VioGén na provincia. "Combater esta secuela debe ser unha prioridade de todas as institucións, máis aló de ideoloxías ou cores políticas", subliña o partido.