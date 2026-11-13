La CNMC abre expediente sancionador a 5 empresas sanitarias por pacto anticompetitivo en el seguro deportivo de la Xunta

Archivo - Fachada de la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra cinco empresas y un directivo del sector sanitario privado por posibles prácticas anticompetitivas en una licitación pública de la Xunta de Galicia

Según informa la CNMC este viernes, la investigación incluye a Gerosalud, empresa dedicada a la gestión sanitaria, a unos de sus directivos, así como a los grupos hospitalarios Ribera Salud, Recoletas Salud, HM y al Hospital Concheiro.

Por un lado, la CNMC analiza si Ribera Salud, Recoletas Salud y HM y el Hospital Concheiro habrían concertado en exclusiva con Gerosalud, mediante un acuerdo o práctica concertada, la asistencia sanitaria de las prestaciones vinculadas a un seguro colectivo de accidentes deportivos licitado por la Xunta de Galicia.

De esta forma, se pudo haber impedido que la aseguradora inicialmente adjudicataria formalizara el contrato. En consecuencia, la licitación se habría adjudicado a una segunda empresa, en beneficio de Gerosalud.

Asimismo, se trataría de un acuerdo o práctica concertada contraria al artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC).

Por otro lado, la CNMC investiga posibles abusos de posición de dominio por parte del Grupo Ribera Salud y del Grupo Recoletas Salud. "Habrían consistido en una negativa injustificada de suministro de un insumo esencial y, de acreditarse, podrían infringir el artículo 2 de la LDC", agrega.

Entre el 18 y 21 de noviembre de 2025, la CNMC inspeccionó las sedes de varias empresas en distintos puntos del territorio estatal, en colaboración con la Comisión Galega da Competencia.

No obstante, la CNMC alcara que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Ahora se abre un periodo máximo de dos años para su resolución.