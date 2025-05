Los colegios estarán abiertos en Galicia si hay un apagón y se ampliarán los generadores en ambulatorios

LUGO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado el impulso de protocolos en varios ámbitos, como el educativo o el sanitario, con los que se busca "mejorar la capacidad de respuesta" ante una emergencia como el apagón general que afectó a España y Portugal hace 15 días.

No en vano, Rueda, quien ha presidido en Lugo la reunión semanal de su Ejecutivo, ha afeado al Gobierno central que hayan pasado dos semanas y no haya información sobre las causas de lo sucedido. "Van 15 días y no tenemos ni idea de lo que pasó y va para largo saberlo", se ha quejado, para concluir que, en consecuencia, "es difícil prever que no vuelva a pasar".

En este contexto ha enmarcado la decisión de la Xunta de protocolizar determinadas cuestiones que provocaron ciertos problemas o confusión en el reciente apagón, como si los centros educativos estaban o no abiertos. La nueva normativa determinará que lo estarán para facilitar la conciliación, aunque haya que suspender la actividad lectiva.

En el ámbito sanitario, la Xunta hará un protocolo específico para garantizar la continuidad en la atención a los pacientes electrodependientes para que sigan recibiendo atención en sus hogares o se deriven a algún centro sanitario.

Y en la misma línea, se ampliará el número de generadores en la Atención Primaria. "Había muchos centros de salud que disponían de ellos o varios, pero no todos y vamos a ampliar el número de generadores en los centros de Atención Primaria", ha aseverado.

También se revisará el estado de los mismos en el caso de las residencias de mayores (en este caso, el presidente ha puntualizado que este tipo de centros sí tiene ya generador en todos los casos), y se fijará "un protocolo básico" para homogeneizar el modo de actuar ante una emergencia de este tipo.