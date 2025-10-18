La Comisión Europea asegura que no tiene competencias para participar en misiones sobre residuos radiactivos

El BNG critica "inacción" de la Comisión y el Estado español al no realizar una investigación de control de los bidones localizados frente a la costa gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea defiende --a través de una respuesta a preguntas remitidas por PP, PSOE y BNG tras la misión francesa de este verano-- que no dispone de las competencias para llevar a cabo misiones relativas a residuos radiactivos o actuar en aguas internacionales.

Según lo recoge la contestación oficial y como ha adelantado el diario 'Praza.gal', el órgano europeo se acoge a las competencias establecidas por el Tratado Euratom, por el que la Comisión "solo" tiene derecho a "acceder y verificar" el funcionamiento y la eficacia de las instalaciones de los Estados miembros dispuestas con el fin de controlar la radioactividad.

De esta forma, la Comisión asegura que ha revisado los resultados de varios estudios inteneracionales al respecto y seguirá supervisando la evolución de la situación, incluyendo los resultados de la expedición francesa. Pero, en ningún caso, participará en las misiones, "dado que no existe un mandato legal".

La contestación señala que las actividades llevadas a cabo por Francia exceden del ámbito de aplicación del Tratado Euratom. Esta misión, que concluyó su misión en julio, localizó un total de 3.500 bidones radioactivos en la Fosa Atlántica, frente a la costa gallega, y dio cuenta de algunas fugas, probablemente de alquitrán.

Con todo, la Comisión recuerda que el 18 de octubre de 2021 se llevó a cabo una verificación del control de la radiactividad del medio marino costero de Galicia y Cantabria, que demostró que las instalaciones necesarias para el control de los niveles de radiactividad son adecuadas.

BNG DENUNCIA "INACCIÓN"

El BNG, que remitió en junio una pregunta a la Comisión Europea, ha acusado de "inacción" a la misma y al Estado español por no llevar a cabo una investigación de control de los 220.000 bidones de residuos radiactivos localizados frente a la costa gallega y vertidos entre 1940 y 1985.

"Es una falta de cumplimiento de sus deberes de control de residuos nucleares y nosotros, como gallegas y como gallegos, no tenemos que pagar lo que muchos Estados Europeos hicieron, que fue verter en nuestras costas y producir unos residuos nucleares que aún siguen ahí", ha manifestado la eurodiputada Ana Miranda.

Según recuerda el BNG, la pregunta presentada en junio a la Comisión es la cuarta dirigida por la eurodiputada sobre este tema. Además, Miranda ha adelantado que su formación llevará a cabo iniciativas en los tres parlamentos, nuevamente, para que el Estado actúe en el control de los residuos radiactivos.