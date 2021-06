El comité de empresa de Alcoa reúne a miles de personas en una nueva manifestación en San Cibrao (Lugo)

Los trabajadores avanzan una próxima movilización "muy potente" para pedir al Gobierno que "cumpla lo pactado" con la planta

LUGO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Alcoa se ha manifestado este domingo en la Praza dos Campos de San Cibrao, en Cervo (Lugo), donde se han reunido entre 3.000 y 4.000 personas presentes --según cifras del presidente del comité, Jose Antonio Zan-- para continuar reivindicando "una solución viable para Alcoa".

Según ha indicado Zan a Europa Press, los manifestantes se han juntado esta mañana para "seguir dando batalla". El presidente se ha mostrado "muy contento" con la convocatoria, así como con el estado de ánimo de los manifestantes.

"La gente está muy animada, con ganas de dar batalla, muy conscientes de que el Gobierno debe cumplir lo pactado", ha señalado Zan, en referencia a la no intervención en el proceso de compra de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), comunicada por el secretario general de Industria, Raúl Blanco, en las últimas semanas.

Tanto es así, que Zan ha confirmado la celebración de otra manifestación, "próximamente y muy potente", tal y como se ha anunciado esta mañana en la concentración de San Cibrao.

La organización de la manifestación, que ha repartido pañuelos con el lema 'Salvemos a industria electrointensiva', también se ha referido a este tema, y en concreto han mencionado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. "Si la ministra no quiere hacer lo que se le manda, que se vaya a su casa", ha manifestado la comitiva.

Con lemas como 'SEPI traidora, A Mariña non perdoa' o 'si no hay solución, Gobierno dimisión', los manifestantes han vuelto a demandar un compromiso claro y firme por parte del Ejecutivo central, que facilite la venta de Alcoa. "Tenemos la industria necesaria, tenemos tres grandes firmas interesadas en la compra; lo único que nos hace falta es que el Gobierno cumpla con su palabra. El sector tiene futuro, no se pueden echar atrás cuando estamos llegando a la meta", han explicado.

ALCALDES LUCENSES EN LA MANIFESTACIÓN

En la concentración han participado además miembros del Partido Popular de Lugo. Su presidenta provincial, Elena Candia, ha reafirmado el apoyo del partido a las reivindicaciones de los trabajadores de Alcoa. "Ahora la reivindicación es clara: que el Gobierno cumpla lo votado en el Parlamento de Galicia y en el Congreso de los Diputados", ha señalado Candia.

Por su parte, el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, ha declarado que continuarán reclamando al Ministerio de Industria que cumpla lo acordado y la SEPI intervenga en el proceso de venta de la factoría de Alcoa.

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, se ha mostrado "esperanzado" de que el Gobierno del Estado "rectifique y haya una solución para la planta de San Cibrao". "Muchos representantes del Gobierno del Estado han dicho en diversas ocasiones que sí habría estatuto de consumidores electrointensivos y al final nada de nada; también dijeron que la SEPI intervendría en el proceso y al final para que nada de nada; hasta aquí blanco y en botella", ha lamentado Villares.

El senador popular, José Manuel Barreiro, también ha comentado la situación de la fábrica, de la que ha dicho que es "una muestra más del nulo compromiso del Gobierno de Sánchez con la provincia de Lugo". "Desde el Senado seguiremos insistiendo para que la situación de Alcoa en San Cibrao se resuelva ya que es clave para el presente y futuro de A Mariña y de la provincia", ha señalado Barreiro.

"EL GOBIERNO NO PUEDE SER ESPECTADOR"

También ha abordado este domingo la crisis de San Cibrao el vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde, quien durante una entrevista en la Radio Galega ha lamentado que el Gobierno de España "incumple en Galicia" las premisas de "asumir sus responsabilidades y cumplir su palabra".

"El Gobierno no puede ser un espectador en el conflicto de Alcoa. Desde el primer momento había un compromiso claro, en el que la Xunta estaba comprometida, para que el Gobierno tutelase ese proceso de venta y en estos momentos no parece razonable que quiera ponerse de perfil", ha afeado.

"Esperemos que el Gobierno asuma su papel, porque si no es así, lamentablemente estaremos más cerca de cerrar la única planta de aluminio primario en España", ha advertido.

Pero Conde también ha reclamado a Alcoa que establezca "con claridad y transparencia" unas "condiciones razonables" para el proceso de venta, al tiempo que los posibles compradores deben definir "con total transparencia cuál es su proyecto" para San Cibrao.