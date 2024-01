El Comité de Empresa de San Cibrao denuncia la "ruptura total" por parte de Alcoa del acuerdo de viabilidad firmado

La reunión entre dirección y trabajadores concluye "sin garantías" pero el órgano sindical descarta recurrir por el momento a las movilizaciones



LUGO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reunión mantenida este miércoles entre la representación de los trabajadores de la fábrica de aluminio de Alcoa, en Cervo (Lugo) y la dirección de la multinacional ha concluido "sin garantías, fechas ni concreciones" y ha puesto de manifiesto, denuncia el Comité de Empresa de la factoría, la "ruptura total" por parte de la empresa del acuerdo de viabilidad firmado.

Así lo ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, el presidente del Comité de Empresa de Alcoa-San Cibrao, José Antonio Zan, minutos después del encuentro celebrado -consistente en la lectura de un comunicado por parte de Álvaro Dorado en representación de la multinacional-- y horas antes de recibir en las instalaciones de la fábrica a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

"La ruptura por parte de Alcoa es total, no tienen interés tan siquiera en guardar las formas. Está claro que hay una diferencia entre la gente que firmó el acuerdo y el actual CEO de la compañía y la actual dirección", ha denunciado Zan.

Pese a que la construcción del horno de cocción -prevista para el pasado 7 de noviembre-- se encuentra paralizada y sin fecha de ejecución; y que la empresa ha solicitado aplazar el rearranque de las 32 cubas de la factoría, contemplado para el 31 de marzo de 2024, el Comité de Empresa insiste en que el acuerdo pactado debe cumplirse.

"El acuerdo se tiene que llevar a cabo sí o sí. Vamos a explorar todas las fórmulas posibles pero necesitamos el horno de cocción y necesitamos las cubas funcionando. El pilar básico de ese plan de viabilidad es el horno de cocción", ha precisado José Antonio Zan.

"EL MOMENTO DE LAS PROTESTAS HA PASADO"

A pesar de que la situación actual en términos de viabilidad de la fábrica, reconoce Zan, es "muy grave", el Comité de Empresa confía en que el diálogo con administraciones y grupos políticos pueda conducir a que Alcoa "cumpla lo pactado" sin la necesidad de tener que recurrir a las movilizaciones.

"El momento de las protestas y la lucha lo hemos pasado y hemos llegado al punto en el que ahora estamos. Ahora mismo tenemos un acuerdo que está siendo controlado y avalado por el Gobierno y la Xunta. Si tenemos que salir a la calle, se hará, pero lo más importante es que las administraciones y las fuerzas políticas estén en el mismo camino y busquen la solución para la fábrica sin hacer que la ciudadanía sufra más", explica.

"Después de cuatro años la gente no es que esté cansada, es que tiene terror. Y hay que darle un poco de tranquilidad a la ciudadanía. Yo no firmé el acuerdo para no cumplirlo. Y nosotros hemos cumplido", sostiene José Antonio Zan.

AGENDA DE REUNIONES

Tras la reunión mantenida el lunes con el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y el martes con la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, el Comité de Empresa de Alcoa-San Cibrao recibirá este miércoles en la factoría de Cervo a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, con la idea de seguir trabajando de forma "alineada" para garantizar la viabilidad de la fábrica y los más de 500 puestos de empleo directos que esta genera.

"El Gobierno ya nos corroboró que para ellos era esencial esta empresa y seguir produciendo aluminio primario. Si todos estamos alineados y sabemos lo que queremos, nosotros no pedimos que se haga una intervención, lo que pedimos es tener un plan de viabilidad de futuro", ha reconocido a Europa Press el representante de los trabajadores.

La agenda de reuniones del Comité de Empresa de Alcoa-San Cibrao, que contempla también la visita de representantes de Podemos Galicia --este miércoles-- y Sumar Galicia --el jueves-- concluirá esta semana con un encuentro en Madrid con el Ministerio de Industria. Una reunión que José Antonio Zan califica como "fundamental".

"Llegamos a la reunión con el Ministerio de Industria con un horno de cocción que no se está haciendo, con unas cubas que no quieren arrancar, pero con casi todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Galicia diciendo lo mismo y apoyando la intervención. La fórmula no importa, lo que importa es que se cumplan los acuerdos firmados", concluye Zan.