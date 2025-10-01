La compostelana Saleta Chao ocupará el escaño del BNG en el Parlamento que dejará el diputado carballés Daniel Pérez

Archivo - Imagen del Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia- PARLAMENTO DE GALICIA - Archivo

Los grupos del BNG y del PSdeG afrontan un cambio en la legislatura, frente a los casi 20 que registra el PPdeG en su bancada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Saleta Chao, militante del BNG que concurrió en las últimas elecciones municipales en la candidatura de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ocupará el escaño que dejará en el Parlamento de Galicia el diputado carballés Daniel Pérez, quien renunicará al acta para asumir la Alcaldía de Carballo (A Coruña).

Así lo han confirmado fuentes del BNG consultadas por Europa Press este miércoles y será el primer cambio que vivirá el Grupo Parlamentario del BNG en lo que va de legislatura.

Este paso viene propiciado por la dimisión del histórico alcalde de la capital de Bergantiños, Evencio Ferrero, quien este miércoles registró su renuncia al cargo por su voluntad de jubilarse tras haber cumplido los 70 años el pasado 28 de junio.

Ferrero, alcalde de Carballo desde 2003 y concejal desde el año 1979 --cuando encabezó las listas del entonces Bloque Nacional Popular Galego--, comunicó su decisión en la noche del martes a la asamblea local del partido, que designó a Daniel Pérez como el candidato a sustituirlo.

La ley electoral gallega recoge la incompatibilidad de que los alcaldes puedan ser diputados del Legislativo gallego, por lo que Daniel Pérez tendrá que renunciar.

Con este cambio, entrará en O Hórreo Saleta Chao, militante del BNG que concurrió en las listas de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en las últimas municipales.

De este modo, la ciudad gana un diputado del BNG, que se suma al que recientemente obtuvo por el PSOE, con la entrada en la Cámara del secretario xeral del PSOE local, Aitor Bouza. Además, el portavoz del PP, Borja Verea, también tiene escaño en el Parlamento gallego.

ENTRADA DE AITOR BOUZA POR EL PSOE

El socialista Aitor Bouza, jefe de filas del PSOE compostelano, asumió el acta que dejó el exrector de la Universidade de A Coruña, Julio Abalde, quien renunció a su escaño para tomar posesión como Subdelegado del Gobierno en A Coruña.

Este fue también el único cambio que el Grupo Parlamentario del PSdeG registró en lo que va de legislatura.

CAMBIOS EN EL GRUPO DEL PPDEG

La coyuntura política del PPdeG es distinta y está marcada por la mayoría absoluta que sustenta en la Cámara el Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda. Así, la cobertura de distintos cargos políticos ha motivado que desde que en marzo de 2024 se constituyó la XII Legislatura el Grupo Parlamentario Popular suma 18 cambios en el hemiciclo, lo que representa el 45% de sus 40 diputados.

El primer cambio en el Grupo Popular se produjo ya en abril de ese año, cuando Argimiro Marnotes tomó posesión como diputado por Ourense tras renunciar a su acta la exconselleira Elena Rivo.

Poco después, el 14 de mayo de 2024 tomaron posesión otros nueve nuevos diputados del PPdeG de distintas provincias para sustituir a otros tantos parlamentarios que pasaron a ocupar cargos de otra índole. En junio, se incorporaron otros siete parlamentarios populares nuevos en relevo de siete conselleiros que renunciaron a su acta.

El último relevo en las filas populares del hemiciclo fue el de Pablo Prieto, quien dejó libre un escaño por A Coruña para sustituir a Rafael Louzán al frente de la Federación Galega de Fútbol. Lo ocupó, en febrero de 2025, Magdalena Pérez.