La compraventa de viviendas se dispara un 14% en Galicia en 2025, la mayor cifra desde el 'boom' inmobiliario

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas alcanzó las 27.035 operaciones en Galicia durante 2025, un 14,2% más que en 2024, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

Esta cifra es la mayor en 18 años en Galicia, solo superada por las 28.830 operaciones de 2007, en pleno 'boom' inmobiliario antes de la llegada de la crisis.

De tal forma, la compraventa de viviendas encadena dos años consecutivos de auge en la comunidad gallega tras el repunte del 22,3% que se anotó en 2024, ahora con una subida más moderada en 2025.

El aumento en Galicia es casi tres puntos superior al 11,5% de avance de la media estatal.

Este apogeo de las compraventas se debe tanto a la vivienda usada, con 19.947 transacciones (+12%), como a la nueva, 7.088 operaciones (+21%). De hecho, los datos de vivienda de segunda mano marcan récord al superar en más de 4.000 las 15.791 registradas en 2024.

La gran mayoría de las viviendas eran libres (26.266), con solo 769 protegidas. Este nivel de viviendas libres solo fue superado por las 26.584 de 2007.

En lo tocante solo al mes de diciembre, las compraventas en Galicia fueron de 3.981, un 5,6% en comparativa interanual.

MAYOR TRANSMISIÓN DE FINCAS DESDE 2008

Respecto al total de fincas, las transmisiones alcanzaron las 122.785 en la comunidad gallega, de modo que hay que remontarse hasta el 2008 para encontrar un dato más abultado (por encima de las 129.000 entonces). Se trata de un 10,7% más que las 110.936 de 2024.

Del total de fincas, 89.800 eran urbanas (+11%) y 32.985 eran rústicas (+9,8%).

TODAS LAS COMUNIDADES ELEVAN LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA EN 2025

Todas las comunidades autónomas incrementaron en 2025 sus operaciones de compraventa de viviendas. Los mayores ascensos se dieron en Castilla y León (+18,9%), Castilla-La Mancha (+17,8%), La Rioja (+16,3%) y Extremadura (+16,1%), mientras que los aumentos más moderados se los anotaron Navarra (+2,2%), Canarias (+4,5%) y Madrid (+4,8%).

Andalucía fue la región que más operaciones de compraventa de viviendas realizó el año pasado, con 143.794, seguida de Cataluña (112.585), Comunidad Valenciana (110.591) y Madrid (81.681).

Las menores cifras de compraventa de viviendas se dieron en La Rioja (5.607), Navarra (7.495) y Cantabria (10.448).

DATOS ESTATALES

La compraventa de viviendas registró en 2025 un aumento del 11,5%, su mayor alza desde 2022, hasta un total de 714.237 operaciones, su mayor cifra en 18 años.

Con este repunte anual, la compraventa de viviendas encadena dos años consecutivos de ascensos después de haber repuntado un 9,7% en 2024.

La compraventa de viviendas no superaba las 700.000 operaciones desde el año 2007, cuando se efectuaron más de 775.000 compraventas.

El repunte de la compraventa de viviendas en 2025 se ha debido al incremento tanto de las operaciones sobre pisos de segunda mano como al de las compraventas de viviendas nuevas.

En concreto, en 2025 se efectuaron 558.327 compraventas sobre viviendas usadas, un 10,3% más que en 2024 y récord histórico de la serie, mientras que las operaciones sobre pisos nuevos avanzaron un 16,1%, hasta las 155.910, su mayor cifra desde el año 2011.

El 93,2% de las viviendas transmitidas por compraventa durante el año pasado fueron viviendas libres y el 6,8%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 12,3% en 2025, hasta las 665.866 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas avanzó un 1,8%, hasta sumar 48.371 transacciones.

SUBE UN 11,4% EL TOTAL DE COMPRAVENTAS DE FINCAS EN 2025

Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), las fincas transmitidas por compraventa en 2025 totalizaron 1.375.494, cifra que representa un aumento del 11,4% sobre 2024.

Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 7,1% en 2025, hasta un total de 167.453 operaciones. Por su parte, las compraventas de fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) se incrementaron un 12%, hasta 1.208.041 operaciones.