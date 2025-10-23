La compraventa de viviendas en Galicia sube un 7,1% en agosto, pese al descenso a nivel nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas se incrementó un 7,1% en Galicia en agosto, en comparación con el mismo mes de 2024, hasta un total de 1.935 operaciones, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Estas cifras contrastan con las registradas a nivel nacional, ya que de media la compraventa de viviendas cayó un 3,4% en toda España en el octavo mes del año, con 47.697 transacciones.

Por provincias, todas las regiones gallegas contabilizaron aumentos excepto A Coruña, que bajó un 4,4%, con 905 compraventas. Lugo fue la que más subió, disparándose allí casi un 80%, hasta 293 operaciones. En Ourense y en Pontevedra se firmaron 199 y 538, un 5,8% y un 5,9% más, respectivamente.

Por su parte, en agosto en Galicia se transmitieron 16 viviendas por donación, un 42,8% menos, así como siete por permuta, un 133% más y 805 por herencia, un 3,1% menos que hace un año.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 47.697 operaciones, la menor cifra para un mes de agosto desde 2020, siempre según datos del INE. Con el descenso registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas rompe con 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia de la caída de las operaciones sobre viviendas usadas, que bajaron un 4,9% interanual, hasta las 37.574 operaciones.

Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 2,9%, hasta las 10.123 operaciones.

El 93,4% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de agosto fueron viviendas libres y el 6,6%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 2,6% interanual, hasta las 44.548 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 12,6%, hasta sumar 3.149 transacciones.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se desplomó un 26,3%, con descensos del 25,8% para las viviendas nuevas y del 26,5% para las usadas.

En los ocho primeros meses del año, la compraventa de viviendas aumentó un 16,1%, con avances del 26,1% para las viviendas nuevas y del 13,5% para las usadas.