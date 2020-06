En Común asegura que la conciliación estará en el centro de las políticas del "futuro gobierno de coalición"

Beatriz Pino (Cs Galicia) califica de "electoralista" y "brindis al sol" la ayuda a la conciliación anunciada por la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Galicia en Común - Anova Mareas a la Presidencia de la Xunta, Antón Gómez Reino, ha asegurado que la conciliación de la vida familiar y laboral estará en el centro de las políticas públicas del "futuro Gobierno de coalición de la Xunta".

En un comunicado remitido a los medios, Gómez Reino ha lanzado esta promesa de cara a las próximas elecciones autonómicas frente a un PP que "no ha adoptado ni una sola medida en 70 días de confinamiento para compaginar la desescalada con los cuidados de niños, mayores y dependientes.

"Los cuidados estarán en el centro de todas las acciones públicas y legislativas del futuro Gobierno de progreso de la Xunta a partir del día 13 de julio", ha afirmado para anunciar un plan real y concreto con medidas de conciliación e corresponsabilidad que permita acompasar la vida familiar con el desempeño laboral.

Y es que, según ha indicado, a medida que la desescalada va avanzado, cientos de familias gallegas se encuentran que tienen que retomar sus vidas laborales "con enormes dificultades" para compaginar el cuidado de los pequeños y de las personas dependientes".

Por ello, ha instado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a actuar "con responsabilidad" en estas pocas semanas que le quedan y a hacer el uso que no hizo de sus competencias con medidas inmediatas para conciliar el trabajo con los cuidados.

El candidato de Galicia en Común - Anova Mareas ha señalado que las dificultades a la hora de conciliar se trasladan en una mayor medida a las mujeres y ha adelantado lo que va a ser uno de los ejes de la propuesta programática de la coalición en cuanto a conciliación.

"Realizaremos una evaluación económica sobre los usos de los tiempos, jornadas y reparto del trabajo en Galicia, que sirva de base para el diseño de alternativas que permitan racionalizar los horarios laborales y hacerlos compatibles con otros tiempos y dimensiones de la vida", ha apuntado.

Gómez Reino ha apremiado a Feijóo a que establezca medidas concretas y protocolos habilitando espacios para desarrollar actividades lúdicas y deportivas con todas las garantías de salud y seguridad para los niños este verano, y compromete un plan de corresponsabilidad y una mesa de diálogo acorde a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

CIUDADANOS PIDE AYUDAS EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS

Por otra parte, en otro comunicado remitido a los medios, la portavoz de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, ha asegurado que las ayudas de la Xunta a los padres por el cierre de las escuelas infantiles deberían beneficiar a todas las familias en función de sus ingresos.

La candidata de la formación liberal ha señalado que las condiciones impuestas por la Xunta de Galicia para poder acceder a los apoyos a la conciliación anunciados la pasada semana son "muy estrictas". "No solo dejan fuera a muchas familias que aún teniendo algunos ingresos no pueden permitirse el lujo de pagar a un cuidador durante las horas que ellos están trabajando, sino que pocas cumplen el exigente requisito de no superar los 806 euros de ingresos", ha indicado.

La dirigente de Ciudadanos ha considerado que se trata de una medida "para salir en los titulares pero que a nivel práctico resulta insuficiente, discriminatoria y muy alejada de la realidad de los hogares gallegos".

Además, ha pedido que la Xunta aclare "expresamente" qué tipo de criterio se va a pedir a los autónomos para poder acogerse a esta ayuda, dado que sus ingresos no son por nómina y ha asegurado que si los 500 euros de los que habla la Administración autonómica para dar a las familias son para contratar a cuidadores para los menores sería mejor que los contratase directamente la administración y no los padres.

Además, ha puesto en duda la medida de cerrar las guarderías. "Muchos padres trabajadores no tienen con quién dejar a sus hijos o simplemente no cumplen todos los requisitos que marca la Xunta para poder percibir esa ayuda", ha señalado Pino, que considera que la medida "llega tarde, suscita muchas incógnitas, huele a electoralismo y es un brindis al sol".