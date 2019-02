Una concejala y diputada con Manuel Baltar abandona el PP y tampoco descarta su fichaje por Ciudadanos

Publicado 20/02/2019 16:58:24 CET

El presidente provincial dice que "se aproximan elecciones" por lo que "cada uno es libre de hacer los movimientos que tenga que hacer"

OURENSE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular de Ourense y concejala en Xinzo de Limia, Montserrat Lama, ha presentado este miércoles su dimisión como concejala y como diputada provincial y ha abandonado la militancia del partido, mientras que no ha cerrado la puerta a acabar intengrándose en otras siglas.

Así se lo ha comunicado este miércoles al presidente provincial, José Manuel Baltar, y al secretario del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado. De esta manera, la concejala se une al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Jose Araújo, que comunicó en el mes de enero su baja de las filas populares, y apenas 15 días después, se incorporó a Ciudadanos.

Lama ha asegurado que toma esta decisión después de "haberlo valorado y meditado muchísimo" y tras "acumular durante siete años de militancia y trabajadora" en el Partido Popular "muchas circunstancias no muy agradables", en algunas ocasiones, "deshumanizadas", y también "incomprensibles para cualquier persona con dos dedos de frente".

"Muchas fueron las circunstancias y los hechos que me han llevado a tomar esta decisión bastante difícil para mí. Quiero dejar claro que no es una decisión precipitada ni reciente, hace muchísimos meses que valoro esta decisión tan drástica. En muchos de estos momentos me he sentido completamente sola y desamparada por el partido", ha esgrimido.

En este mismo sentido, ha señalado que toma esta decisión "con los argumentos y con la coherencia" que, a su juicio, la caracterizan y "convencida" de que "a la política se llega con el claro convencimiento de trabajar para todos los ciudadanos de manera honrada y transparente", aunque no ha concretado nombres y se ha limitado a señalar que su marcha se debe a un "malestar general".

"Me voy cansada y me voy harta, todo ello de trabajar para que esta situación no sucediera, pero el Partido Popular y yo hemos dejado de compartir principios y valores. Esta provincia necesita mejores políticos y, sobre todo, mejores personas que sean políticos. He puesto todo de mi parte para que este matrimonio pudiera funcionar. He intentado todo, no ha podido ser", ha añadido.

LEALTAD DE LA FORMACIÓN

Montserrat Lama ha destacado que está "hasta el gorro" del uso que se hace de la palabra lealtad por parte de los partidos políticos y ha apelado a que se emplee "en sentido bidireccional", ya que el término debe contemplar "no solo la lealtad de la persona o el político con el partido, sino también del partido con la persona".

Preguntada por los periodistas, ha relacionado esta reflexión con la falta de amparo del PP tras las críticas que recibió a raíz de su declaración judicial en el caso del exalcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez, condenado a ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación en la contratación de varios trabajadores para el Ayuntamiento entre 2011 y 2013.

"He puesto en conocimiento de estas situaciones al partido provincial y al autonómico y ni he recibido respuesta ni amparo por parte de ellos", ha comunicado Lama, quien ha criticado el proceso de primarias de la formación popular en Xinzo, celebrado a finales de enero, ya que dejó "en evidencia" que "no ha habido transparencia ni democracia".

"Lo que se vivió el otro día en las primarias que no fueron primarias deja en evidencia que no ha habido transparencia ni democracia en el proceso. En ese momento, entendí que el Partido Popular y yo habíamos cogido caminos distintos. Esos valores y principios que engloban ser una persona leal, honrada e íntegra han marcado un antes y un después", ha subrayado.

PROYECTO DE CIUDADANOS

La diputada popular ha dejado claro que su marcha del PP "no es ni un paso atrás ni al lado", sino "un paso al frente", ya que seguirá en la política y empleará los próximos días para reflexionar "dónde" estará, "qué" hará y "con qué gente o partido" seguirá su vida relacionada con el servicio público.

"No me rindo, soy muy valiente, fuerte, muy trabajadora. Trabajaré para esta provincia todo lo que mi vida, mi familia y mis años de vida me lo permitan. Creo que tengo mucho que ofrecer", ha asegurado Lama, quien ha destacado que le hubiera gustado "encabezar la lista del PP en Xinzo de Limia" después de "siete años" preparándose, "apoyando al partido" y "dando la cara" por él "en cualquier momento y lugar".

Además, ha confirmado que hay un proyecto de Ciudadanos para las elecciones municipales en Xinzo de Limia encima de la mesa que es "muy interesante", aunque también ha comunicado que "hay otros", por lo que quiere "tomar la decisión correcta" para su "futuro y el de la provincia".

Finalmente, ha tenido palabras de agradecimiento para todos los trabajadores tanto de la Diputación provincial como del Centro Cultural Marcos Valcárcel y del Ayuntamiento de Xinzo de Limia, ya que ha sido "admirable" el "cariño y el respeto" con el que siempre la han tratado.

VALORACIÓN DE BALTAR

El presidente provincial del Partido Popular, José Manuel Baltar, preguntado tras una conferencia de prensa no relacionada con el tema y celebrada minutos más tarde de comunicar Montserrat Lama sus dimisiones, ha señalado que es una decisión que enmarca "dentro de la libertad que tienen todas las personas de optar y elegir", por lo que muestra "respeta absoluto" y "agradecimiento a todos estos años de trabajo y compromiso con el Partido Popular".

"Se aproxima convocatoria electoral y cada uno es libre de hacer los movimientos que tenga que hacer. Me parece normal absolutamente. Se abren otras perspectivas. Como presidente del gobierno provincial, hemos hecho todos los cambios que teníamos que hacer desde la presentación de su escrito de renuncia", ha indicado.

Así las cosas, según ha informado Baltar, Lama será sustituida en la delegación del área de Transparencia e Goberno Aberto por el actual vicepresidente segundo del ente, Jorge Pumar; en la comisión de Transparencia, la sustituirá Ana Villarino; en la Junta de Gobierno, Chelo Bispo; y como portavoz de los acuerdos de la Junta de Gobierno, el diputado de Cooperación, Pablo Pérez.

En relación al relevo en el escaño de la Diputación provincial, el siguiente en la lista es el alcalde de San Cibrao das Viñas, Manuel Pedro Fernández; la siguiente, la alcaldesa de Porqueira, Susana Vázquez Dorado; y el tercero, el alcalde de Paderne, José Manuel Fernández.

"Una vez que en el pleno de este viernes se dé cuenta de la renuncia, se pondrá en marcha el trámite correspondiente para que en días se produzca la incorporación de Pedro (Manuel Pedro Fernández) y tome posesión en el pleno de marzo", ha avanzado el presidente del PP de Ourense.

Preguntado por las acusaciones de Montserrat Lama de falta de lealtad, Manuel Baltar se ha limitado a contestar que "son opiniones de ella" y que él se dedica "a trabajar y gobernar". Tampoco ha querido pronunciarse al respecto de la presencia del exalcalde Antonio Pérez en la supervisión de las primarias de la formación.