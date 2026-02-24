La concejala de Igualdad de Monforte (Lugo) renuncia y su acta la ocupará el hijo del alcalde Tomé

Archivo - El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, interviene durante un pleno de la Diputación de Lugo, a 30 de diciembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). Tomé ha oficializado este martes su renuncia a la presidencia de la Diputa - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Monforte (Lugo), Margarita López Rodríguez, ha presentado su renuncia en el pleno ordinario del mes de noviembre y el acta que deja vacante será asumida por Miguel Tomé, hijo del alcalde José Tomé.

En concreto, la que era edil de Igualdad presentó su renuncia en el pleno celebrado en la noche del lunes, en el que aseguró que se va "sabiendo que queda mucho por hacer" y agradeció al alcalde y a sus compañeros de equipo la "confianza".

"No dejo la lucha, no dejo los valores que me inculcó una madre que hoy tiene 91 años y me necesita física y emocionalmente a su lado. Solo cambio el lugar desde el que seguir defendiendo una sociedad más justa, más libre y más humana", aseguró para subrayar que lo seguirá haciendo desde el "PSOE", el partido que protagonizó "los mayores avances sociales" de todo tipo y, "en especial", "en materia de igualdad y violencia de género".

Por su parte, el alcalde agradeció su labor y señaló que la concejala tiene ahora una vida "familiar distinta" que le "impide dedicarse como le gustaría" a sus funciones. Además, ha dicho que, pese a su renuncia, seguirá trabajando y colaborando con el equipo de gobierno.

Con la renuncia de la concejala, la siguiente persona que ocupó la candidatura del PSOE en Monforte, encabezada por José Tomé --ahora fuera de las siglas socialistas tras la denuncia interna por acoso sexual presentada por una mujer contra él-- es el hijo del actual alcalde, Miguel Tomé.

Miguel Tomé ya fue concejal en el anterior mandato en esta localidad y ocupó el número cuatro de la candidatura del PSdeG al Parlamento de Galicia por la provincia de Lugo, por detrás del secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro; de la responsable de Organización, Lara Ménez; y de la exalcaldesa de Trabada, Mayra García.

BESTEIRO ASEGURA RESPETAR LA DECISIÓN

Preguntado al respecto, el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha limitado a trasladar su "máximo respeto por la decisión tomada" que, conforme ha indicado, se debe a "motivos personales".

En la actualidad, el alcalde José Tomé gobierna como no adscrito con el apoyo del resto de concejales del PSOE, con los que cuenta con mayoría absoluta.

PP IRONIZA CON LA "SAGA DE FEMINISTAS"

Este tema, además, ha saltado este martes en el Parlamento de Galicia. Así, con la renuncia como telón de fondo, la secretaria general del PPdeG y diputada autonómica, Paula Prado, no ha desaprovechado su intervención en un debate del Parlamento para subrayar lo que ha definido como "el nuevo feminismo" del PSOE, al tiempo que ha afeado al BNG acceder a "cogobernar" con socialistas en lo que califica de "pacto guarro".

"Lo tienen sobre sus espaldas. Hoy conocimos que la concejala de Igualdad del señor Tomé dimite. ¿Para qué? Para que entre su hijo. Una saga de feministas en el PSOE de Lugo y el PSOE de Monforte. Luego soy yo la que enlodo porque cuento estas cosas que no les gustan", ha dicho.

En esta coyuntura, la popular también ha echado en cara a los socialistas la "violación a una subordinada" por parte del ex jefe operativo de la Policía Nacional o la "contratación de prostitutas para empresas públicas" bajo el mandato del exministro José Luis Ábalos. "Ahí está el nuevo feminismo del PSOE, que es muy defendible", ha ironizado.