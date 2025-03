La conselleira de Medio Ambiente dice que "está en manos del Gobierno y de la propia Altri decidir" si va adelante

Ángeles Vázquez señala que la empresa debe evaluar si "le es rentable o no instalarse en Galicia" tras "las exigencias" que marca la DIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha señalado que "ahora ya no existen excusas de ningún tipo", una vez aprobada la declaración de impacto ambiental (DIA), y "está en manos del Gobierno central y de la propia industria" decidir si va adelante el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo).

"Ahora ya no existen excusas de ningún tipo, desde que hay una DIA. Ya concluyó un proceso donde se evaluó absolutamente todo y ahora toca ir dando los siguientes pasos, que es la autorización ambiental integrada. Y en todo caso, ya está en manos del Gobierno central y de la propia industria. Ellos dos son los que tienen que decidir, en función también de si tienen o no financiación", ha destacado a preguntas de los periodistas durante un acto.

Vázquez ha resaltado que "la industria también tiene que decidir todas las exigencias que le puso encima de la mesa esa DIA, cuantificarlas y al final decidir si le es rentable o no instalarse en Galicia".

Y, al respecto, ha añadido: "En todo caso, entiendo que sí, porque lleva mucho tiempo trabajando, hubo una evolución muy importante, pero muy favorable al ámbito medioambiental, y a partir de ahí ya no existen excusas".

CRÍTICAS AL BNG

A su juicio, si las hubiese, "serían excusas de mal pagador", y ha agregado que "el BNG tiene una responsabilidad, porque representa a Galicia también en el Parlamento".

En su opinión, el Bloque "lo que tiene que decir es si esto es un problema ideológico". "Si lo es, está bien que así lo diga. Si no lo es, ni puede mentir, ni debe tergiversar, ni amedrentar, ni mucho menos condicionar", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que el proyecto "no tiene influencia desde el punto de vista de la salud, y así está valorado; desde el punto de vista de las emisiones; no incide en las especies protegidas, y así está valorado; no influye sobre el recurso que es el agua y tampoco influye en la agricultura y en la ganadería aunque sean ecológicas, y así está valorado".

Por tanto, la conselleira ve "legitimado" al BNG "para decir que es ideológico" su rechazo a Altri, pero "en ningún caso está legitimado --considera-- para decir que no cumple desde el punto de vista medioambiental".