El conselleiro do Mar reconoce que la Xunta supo de los pellets el 13 de diciembre, pero sin conocer "de dónde vienen"

Admite que hubo un aviso al 112, pero que la información sobre pérdida de carga de un buque frente a Portugal "la tenía el Gobierno de España"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha reconocido este martes que la Xunta tuvo conocimiento de la aparición de los pellets de plástico en Ribeira (A Coruña) el pasado 13 de diciembre, cinco días después de que el buque 'Toconao' perdiese parte de su carga frente a las costas de Portugal, pero en ese momento "no sabe de dónde vienen". Esa información, ha añadido, "la tenía el Gobierno de España".

En declaraciones a los medios durante una visita a la Cofraría de Pescadores de Muxía, Villares ha asegurado que el propio día 13 se produjo un aviso al 112 Galicia y que la Administración autonómica informó al Ayuntamiento de Ribeira para que acudiese a recoger el material.

Con todo, el conselleiro do Mar ha insistido en que desconocían la procedencia de los pellets y que la información sobre la pérdida de carga del 'Toconao' "la tenía el Gobierno de España", que lo sabía "a través de Portugal".

"Si fue un contenedor el que cayó con esos 26.000 kilos de material en las costas portuguesas y España lo sabía, pues España no debió de considerar que fuera un tema muy alarmante porque en ningún momento hizo nada, no comunicó nada, no dijo nada, no estableció ningún plan de emergencia ni nada por el estilo", ha agregado.

Al respecto, es cierto que la Dirección de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos del país vecino emitió el día 8 de diciembre un informe sobre la pérdida de estos seis contenedores frente a las costas de Viana do Castelo, una información que se trasladó, además de a las autoridades portuguesas, a la Agencia Europea de Seguridad Marítima y a las autoridades españolas.

Con todo, el Gobierno portugués ha asegurado este martes que solo tiene conocimiento a través de los medios de comunicación españoles de que los pellets estén llegando a la costa y de que este incidente esté relacionado con la pérdida de carga del Toconao.

La Xunta sostiene que la primera comunicación oficial sobre este asunto no les llegó hasta el 3 de enero, cuando el Gobierno central les reenvía un correo electrónico de los armadores del barco.

"A partir de ahí es cuando nos ponemos a trabajar con los Gardacostas, haciendo vigilancia, ayudando a los ayuntamientos a limpiar, estando en contacto con el sector del mar", ha relatado Villares.

"LA GENTE DEL MAR ESTÁ ENFADADA"

El conselleiro, que se ha reunido con la cofradía de Muxía, ha lamentado que "toda la información que se está haciendo durante estos últimos días" en torno al vertido de pellets plásticos "no ayuda nada al sector del mar", porque se traslada una imagen del sector "que no es positiva".

Villares ha llamado a "dimensionar el problema", porque "la gente del mar está enfadada". Así, ha apelado a otras administraciones que "están alarmando" y les ha preguntado "cómo se callaron esa información", por qué la "ocultaron" y por qué "no establecieron ningún sistema de alerta".

Cabe recordar que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este mismo martes que se va a incrementar a situación 2 el plan anticontaminación (Camgal), que hasta ahora se encontraba en nivel 1 --correspondiente a episodio de pequeña gravedad--. Según ha alegado, el Gobierno central "exige ese requisito" para trabajar en el mar para la contención del vertido de pellets de plástico.