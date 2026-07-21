El conselleiro de Sanidade atribuye el aumento en las listas de espera a la huelga contra el Estatuto Marco

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha atribuido un aumento en las listas de espera del Servicio Galego de Saúde (Sergas), que afecta tanto a consultas de atención primaria y especializada como a pruebas complementarias, con la huelga contra el Estatuto Marco y el Gobierno Central, un hecho que, según sus palabras, la Xunta "nunca ha negado".

A preguntas de los medios, ha recordado que Sanidade trabaja ya en un plan de contingencia diseñado específicamente para el mes de septiembre, ante el "alto riesgo" de que se convoque una huelga indefinida en el sector. El objetivo del departamento autonómico es que todas las actividades asistenciales que han quedado suspendidas se vayan retomando de forma progresiva "con el paso del tiempo".

En cuanto a la gestión de esta demora, el conselleiro ha defendido que la planificación se basa estrictamente en el criterio de prioridad y necesidad clínica de los pacientes. En este sentido, ha justificado que determinadas patologías oncológicas sean clasificadas como "prioridad dos" en lugar de uno.

Como ejemplo, el conselleiro ha citado el cáncer de próstata de bajo riesgo, señalando que, al ser una patología no invasiva, en ocasiones puede incluso dejarse sin tratamiento inmediato bajo protocolos de "vigilancia activa". Según ha detallado, este tipo de procesos requieren controles cada seis meses y no requieren intervención inmediata.

Finalmente, ha diferenciado estos casos de otras dolencias de mayor gravedad, como el cáncer de pulmón, páncreas o mama ya diagnosticados, que requieren una "prioridad" frente a tumores de bajo riesgo que cuentan con "alternativas terapéuticas".