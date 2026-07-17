El Consello da Cultura llama a "concretar" el Plan de Normalización y pide "virar" la presencia del gallego en las aulas

La presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, recibe el ejemplar impreso del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, a 17 de julio de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), Dolores Vilavedra, ha llamado a "pensar bien" y "tomar decisiones políticas escalonadas" de cara a "concretar" y poner en marcha las cerca de 700 medidas de la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que la Xunta ha presentado esta semana.

En cuestiones como la presencia del gallego en la educación --uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y la oposición--, Vilavedra cree que "hay margen para un cierto viraje" y ha pedido a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento "sentarse" y valorar las vías de avance "que abre el documento". Además, piensa que esta es una opinión compartida por todos los agentes implicados en este proceso.

Dolores Vilavedra se ha reunido este viernes con el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y el secretario xeral de Lingua, Valentín García, para recibir en mano la versión impresa de este documento, compuesto por alrededor de 700 medidas y cerca de 400 páginas.

Vilavedra ha felicitado al departamento autonómico por la elaboración del documento y ha apuntado: "Ahora toca el recorrido parlamentario. Nos parece que hay mucho potencial de concretar y desarrollar las medidas recogidas en el plan de una forma más genérica".

En la primera valoración realizada ante los medios, la presidenta del CCG ha celebrado que "muchas" de las medidas que forman parte del documento final coinciden con las propuestas recogidas en las conclusiones de 'Un país coa lingua', que consistieron en una serie de encuentros mensuales alrededor del gallego y que dieron lugar a un documento final.

Al respecto de si alguna medida que considere más urgente, Vilavedra ha opinado que "no hay que precipitarse". "Hay que pensar bien, planificar, asesorarse con los expertos y con las expertas y tomar decisiones políticas que tienen que ir escalonadas", ha instado. En este sentido, cree que el documento "aún puede avanzar" en la concreción del cronograma, para lo que está el recorrido parlamentario.

Preguntada en relación al gallego en la enseñanza, regulado actualmente por el decreto del plurilingüismo, la presidente del CCG ha manifestado que "aún hay camino para avanzar" y ha pedido reflexionar en cuestiones cómo el "significado" de "tener un modelo plurilingüe que pone el foco en la lengua de Galicia".

Las propuestas realizadas por su institución son, en sus palabras, "un poco experimentales". Según ha ejemplificado, pasan por programas pilotos de enriquecimiento lingüístico para "testar la sensibilidad de las familias" u otros "con líneas únicamente en gallego". A su modo de ver, ambas pueden encajar en el objetivo de "avanzar en esa dirección".

"MANO TENDIDA" Y "PROPUESTAS VALIENTES" EN EDUCACIÓN

En esta línea, el conselleiro de Lingua se ha mostrado "optimista" y, aunque ha pedido "sosegar el debate", ha insistido en que la Xunta de Galicia sigue "teniendo la mano tendida" hacia el resto de fuerzas políticas de cara a la negociación de las cuestiones abordadas en el documento, donde la presencia del gallego en la enseñanza es uno de los principales elementos de tensión.

"Solo espero y deseo que esta propuesta, que está llamada al diálogo y al entendimiento, permita que todos resituemos nuestras estrategias", ha reclamado López Campos, que ha insistido en que el documento acredita que el Gobierno gallego se ha "movido de su posición" y quiere que el resto vean el gesto "como una oportunidad".

En relación a la presencia del gallego en las aulas, ha defendido que el documento contienen "propuestas valientes", como la necesidad de "ajustarse" a la Carta Europea de las Lenguas o el abordaje de cuestiones "que podrían estar provocando una situación de desigualdad entre el gallego y el castellano", en lo que ha mencionado explícitamente "la limitación de las materias".

Con todo, ha insistido en "no ser reduccionistas" respecto al plan elaborado, que --en sus palabras-- es "muy ambicioso" y contiene 700 medidas divididas en 11 sectores. "Creo que hay muchas medidas en el ámbito de la enseñanza que entiendo que son un paso adelante importante para actuar sobre ese espacio, que evidentemente es relevante, pero no es el único", ha resumido.