El Consello Galego de Universidades apoya la congelación de precios públicos de los estudios superiores

Publicado 10/06/2019 20:11:16 CET

Aborda la oferta académica y el proceso de acreditación de los campus de Especialización, entre otros temas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consello Galego de Universidades ha informado favorablemente del decreto por el que se fijan los precios públicos de las instituciones académicas, que ya ha pasado por el Consello da Xunta y en el que las tasas académicas quedan congeladas por noveno año consecutivo.

La conselleira de Educación, Carmen Pomar, ha presidido este lunes la reunión del organismo, junto con los rectores Antonio López, Julio Abalde y Manuel Reigosa, responsables de las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo, respectivamente.

La reunión también ha abordado la oferta académica del próximo curso, con la implantación de cuatro nuevos grados, siete máster y un programa de doctorado conjunto para las tres universidades del sistema.

En la Universidade da Coruña (UDC) serán los grados en Ciencia e Enxeñaría de Datos (campus da Coruña), en Creación Dixital, Animación e Videoxogos (campus da Coruña) y en Xestión Dixital de Información e Documentación (campus de Ferrol).

En la institución Compostelana empezarán a impartirse el Grao de Robótica (campus de Lugo), el Máster en Condicionantes Xenéticos, Nutricionais e Ambientais do Crecemento e o Desenvolvemento, Máster en Enxeñaría de Procesado de Alimentos, Máster en Investigación en ciencias da visión, Máster en Psicoloxía, Máster en Psicoloxía do Traballo e as Organizacións e Psicoloxía Xurídico-Forense, y el Máster en Química na Fronteira coa Bioloxía e a Ciencia de Materiais.

Además, se pondrá en marcha de forma conjunta en las tres instituciones el máster universitario en Técnicas Estatísticas, coordinado por la USC, y el programa de doctorado en Protección de Patrimonio cultural.

Por otro lado, se incrementarán unas 67 plazas en un total de nueve grados, cuya oferta en los últimos años no era suficiente para cubrir la demanda existente y que presentan alta tasa de graduación y empleabilidad.

ACREDITACIÓN DE CAMPUS

La conselleira Carmen Pomar también ha informado al organismo de la apertura del proceso de acreditación de los Campus de Especialización, "pionero a nivel estatal", que se mantendrá activo de forma permanente, con el fin de que las universidades incorporen sus proyectos de especialización. Una vez superado, la Secretaría Xeral de Universidade firmará un convenio para comprometer a tres años los recursos necesarios.

El Consello también ha abordado la creación de la Escola de Doutoramento Internacional de la USC y se ha designado a Antonio López como representante de las universidades públicas de Galicia en el Padroado da Fundación Cetal, en sustitución de su homólogo coruñés, Julio Abalde.