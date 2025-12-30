La construcción de edificios sube en Galicia un 12,6% en septiembre, hasta 188 inmuebles

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las licencias otorgadas por municipios gallegos para la construcción de edificios de nueva planta subieron casi un 12,6% en septiembre, hasta 188 inmuebles, según datos publicados este martes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogidos por Europa Press.

Además, se han rehabilitado 171 edificios en el noveno mes de este año, un 14% más, mientras que se demolieron hasta 22 inmuebles, un 29,4% más.

De esta manera, se han creado 239 nuevas viviendas, un 43,2% menos que las 421 construidas en septiembre de 2024. También se han rehabilitado 75 hogares, cuatro menos que en septiembre del ejercicio previo y se demolieron 17, siete más.

El IGE también publica este martes un informe de análisis del sector de la construcción en el tercer trimestre de este año, que incrementó su valor añadido bruto en un 7,6%.

Además, el empleo aumentó en un 1,6% sus puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, por debajo del incremento de la actividad, lo que supone una subida de la productividad, según destaca el IGE.

Así, las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector se incrementaron un 1,7% en el tercer trimestre, con unos 83.773 contribuyentes.

El estudio también recoge que el precio de la vivienda libre en Galicia subió un 13,4% en el tercer trimestre, por encima del 12,8% de media en el total de España.