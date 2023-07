'O Corno', de Jaione Camborda, estará en la sección oficial de San Sebastián

Rebordinos pide "esperar acontecimientos" para saber si la huelga de Hollywood afectará al certamen: "No puedo hacer nada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora Jaione Camborda participará con la película 'O Corno' en la sección oficial de San Sebastián, film rodado en gallego que cuenta la historia de María (Janet Novás), una mujer que asiste en partos.

Este será el segundo largometraje de la directora vasca Jaione Camborda (San Sebastián, 1983), afincada en Galicia desde hace años y uno de los nombres que suena dentro del conocido como Novo Cinema Galego. Su ópera prima fue 'Arima'.

El Festival de San Sebastián ha anunciado el cine español que formará parte de la próxima edición entre el 22 y el 30 de septiembre, que contará con títulos de directores como Isabel Coixet, Javier Ambrossi y Javier Calvo o Fernando Trueba, además de una serie que gira sobre la figura del cantante C. Tangana.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha acogido el anuncio de catorce títulos de producción española (nueve largometrajes, un mediometraje, un corto y tres series de televisión) que podrán verse en la Sección Oficial y en las secciones New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera y Velódromo de la 71ª edición del Festival de San Sebastián.

Así, Isabel Coixet optará por primera vez a la Concha de Oro con 'Un amor', basada en la novela homónima de Sara Mesa y protagonizada por Laia Costa, que encabeza un reparto en el que también figuran Hovik Keuchkerian, Hugo Silva, Luis Bermejo, Ingrid García-Jonsson y Francesco Carril.

Coixet presentó en el festival su primera película, 'Demasiado viejo para morir joven' (New Directors, 1988). Desde entonces, ha competido en Cannes, Berlín y Venecia, y ha obtenido, entre otros reconocimientos, seis premios Goya.

Además, también estará en la sección oficial el debut en el largometraje de Isabel Herguera con 'El sueño de la sultana' --relato basado en el cuento escrito en 1905 por Rokeya Hossain donde narra su historia personal y la historia de Ladyland, un mundo utópico gobernado por mujeres--.

Ambrossi y Calvo debutarán en la Sección Oficial con la serie de siete episodios 'La Mesías', definida como un thriller familiar que se proyectará fuera de concurso y en cuyo reparto figuran, entre otros, Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas o Albert Pla.

Y la Sección Oficial contará además con una proyección especial de producción española, 'Dispararon al pianista', dirigida por Fernando Trueba y Javier Mariscal, que forman de nuevo equipo tras haber obtenido la nominación al Óscar a la mejor película de animación por 'Chico & Rita' (2011).

Dirigida por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, 'Esta ambición desmedida' se estrenará en el Velódromo. La serie consta de tres partes que aprovechan la creación y puesta en marcha de la gira musical 'Sin Cantar ni Afinar' para explorar el proceso creativo del artista C. Tangana.

'La estrella azul' de Javier Maripe en la sección New Directors; 'El castillo' de Martín Benchimol y 'Blondi' de Dolores Fonzi en Horizontes Latinos; 'Antier noche' de Alberto Martín Menacho, 'Bén Trong Vo Ken Vang' de An Pham Thien, 'Mamántula' de Ion de Sosa y 'Contadores' de Irati Gorostidi en Zabaltegi y la serie 'El otro lado' de Javier Ruiz Cladera y Alberto del Toro en Velódromo completan la participación española en el certamen.

¿PELIGRA EL PREMIO DONOSTIA DE BARDEM?

A la conclusión de la presentación, el director del festival, José Luis Rebordinos, ha abordado algunas cuestiones relativas al evento, como la posibilidad de que la huelga de actores y guionistas de Hollywood termine salpicando al festival. Por ejemplo, con la entrega del Premio Donostia a Javier Bardem.

"No creo que afecte, no sé si está asociado a alguna asociación norteamericana, no lo he hablado con él, pero intuyo que no. De todas formas, yo soy una persona bastante práctica, entonces de momento ni me preocupo ni me dejo de preocupar, porque no puedo hacer nada", ha afirmado.

De hecho, ha invitado a "esperar acontecimientos" --ha adelantado que, además de los actores norteamericanos ya confirmados, podría haber un segundo Premio Donostia a una actriz de allí-- y ha recordado que previamente deberán celebrarse otros festivales como Toronto o Venecia donde "el glamour" estadounidense es "fundamental" para ver qué decisiones tomar.

Rebordinos también se ha referido a la presencia del cine español, con la que no descarta una última incorporación para la sección oficial. "En números no sé cómo estamos (si hay más o menos películas), pero tal vez la novedad es que hay primeras y segundas películas en competición y menos nombres consagrados, salvo Coixet, obviamente", ha apuntado.