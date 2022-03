Correos defende que "non existe nin desmantelamento nin enfraquecemento" do servizo en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Correos saíu ao paso este xoves da proposición non de lei aprobada no Parlamento autonómico para asegurar que "garante a calidade do seu servizo en Galicia" e que "toma as medidas organizativas necesarias para garantir plenamente a prestación dos servizos postais e de paquetería e a atención ao público".

"Non existe ningún desmantelamento nin enfraquecemento do servizo de Correos en Galicia", afirma, nun comunicado, no que asegura que "garante a prestación do servizo postal universal", como operador designado polo Estado para iso en calquera punto do territorio.

A entidade tamén defende que "non está a pechar ningunha oficina nin centro de distribución". Así, lembra que conta con 166 oficinas postais, 138 unidades de repartición e 160 puntos de atención no rural.

Sobre estas oficinas pequenas, sinala que "empezaron a dixitalizarse", un proceso que prevé terminar totalmente e conectalas aos sistemas de Correos, para facilitar o acceso da cidadanía a todos os seus servizos en igualdade de condicións que nas zonas urbanas máis poboadas.

Así as cousas, prevé investir 1,87 millóns no seu maior centro loxístico de Galicia, o CTA de Santiago co fin de ampliar e modernizalo, con obras que farán que o centro sexa máis polivalente e adaptado ao e-commerce.

SOBRE DESPEDIMENTOS E CADRO

A empresa de mensaxería asegura que "non está a facer ningún proceso de despedimento" en ningunha das provincias galegas e sinala que está un proceso de transformación do seu modelo negocio para xerar os ingresos que revertan a situación de perdas de envíos postais, que vira contorna a tres eixos: a diversificación de servizos, a internacionalización e unha mellora da eficiencia.

No mesmo comunicado, sinala que segue mantendo a calidade do servizo á cidadanía, sen "ningún plan de privatización e sen ningún proceso de despedimentos".

Como compañía pública, Correos "ten a obrigación de fortalecer a súa apertura a outros sectores e diversificar o seu negocio, asignando eficientemente os seus recursos, tanto humanos, como loxísticos e tecnolóxicos", polo que en función da produción, que é fluctuante, "adecua o seu cadro e a estrutura das súas seccións de repartición ao nivel de actividade real".

No mesmo comunicado, expresa a súa "aposta polo emprego estable como garantía de mellor servizo" e destaca que durante 2020, un total de 4.005 persoas incorporáronse como traballadores fixos na compañía no marco do proceso de consolidación de emprego temporal, deles 169 fixérono en Galicia.

En setembro pasado realizaron as probas para o ingreso de persoal laboral indefinido (3.381 provenientes da convocatoria de 2019) con 109 postos ofertados para a cobertura de emprego en Galicia, que se incorporarán este mes de marzo.

Actualmente está aberto un novo proceso de consolidación de 3.254 postos de traballo e o pasado mes de novembro publicáronse as Bolsas de Emprego para a cobertura temporal de postos nos períodos de máxima actividade en toda España con máis de 60.000 candidatos admitidos.

DESPLOBACIÓN

Doutra banda, destaca que "segue traballando en accións concretas" para paliar o problema do despoboamento e contribuír ao desenvolvemento do mundo rural. Así, entregou novas PDAs ao seu cadro de repartición, para ofrecer novos servizos a domicilio.

En Galicia, os 1000 carteiros rurais ofrecen desde decembro servizos nas casas dos veciños como o pago de recibos, tributos ou o envío de efectos postais e paquetería.

Ademais, traballa activamente para ofrecer nas súas oficinas todos os servizos administrativos que desexen todos os niveis da administración tanto local, como autonómica e estatal. Tamén pechou acordos con entidades bancarias como Banco Santander, Ibercaja, Evo Bank ou Mediolanum que permiten facer ingresos ou retiradas de efectivo nas oficinas.

Mentres, Correos Market foi un impulso ás vendas online dos produtores e pemes locais. Trátase dunha solución loxística completa, desde a comercialización ou a almacenaxe, á distribución. A plataforma conta en Galicia con 79 produtores.

A Comisión Institucional do Parlamento de Galicia aprobou este mércores unha proposición non de lei na que insta a reforzar o servizo público postal, "claramente insuficiente na actualidade, no próximo plan de prestación" que terá que aprobar o Consello de Ministros, de forma que se "asegure un servizo de calidade para o conxunto da cidadanía".