La creación de empresas se dispara en Galicia un 24,8% en febrero con 473 nuevas sociedades

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles creadas en Galicia en febrero se situó en 473, lo que supone un 24,8% más respecto al mismo mes de 2025, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Sin embargo, este dato queda por debajo del incremento del 45% registrado a nivel nacional, con 12.684 nuevas compañías.

Además, el capital desembolsado en Galicia superó los 16,1 millones de euros, un 5% menos que en febrero del año pasado, mientras que en toda España fue de más de 518 millones, un 15,2% más.

Por su parte, hasta 111 compañías gallegas aumentaron su capital, un 5,7% más y 31 lo redujeron, con una caída del 6%.

El INE también recoge que hasta 166 sociedades se disolvieron en Galicia en febrero, un 11,7% menos que las 188 que lo hicieron en el segundo mes del ejercicio previo.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles se disparó un 45% en febrero en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 12.684 empresas, su cifra más elevada en un mes de febrero desde el año 2007, siempre según datos del INE.

Con el repunte de febrero, la constitución de empresas encadena dos meses consecutivos de ascensos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades aumentó un 16,8%, hasta los 533,7 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 42.083 euros, bajó un 19,5% en relación a febrero de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en febrero se disolvieron 2.544 empresas, cifra un 0,6% inferior a la del mismo mes de 2025 y que equivale a la desaparición de 91 sociedades cada día del mes de febrero.