La CRTVG se desmarca de las expresiones del abogado que atribuyó el delito de abuso de Santi Mina a una "mala noche"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, ha desmarcado al ente público de las expresiones de un abogado que defendió en el programa de radio 'Zona Mixta' al jugador de fútbol Santi Mina, condenado por un delito de abuso sexual, y aseguró que había tenido una "mala noche".

"Fue la expresión de un entrevistado, en ningún caso de la corporación", ha asegurado Sánchez Izquierdo, que ha incidido en que el entrevistado se expresó con "opiniones sobre las que la CRTVG no tiene ninguna responsabilidad" y con las que el entrevistador "no tiene porque estar de acuerdo".

Tras indicar que "nada hacía pensar que las opiniones legales de un experto deportivo invitado para dar luz pudiesen derivar en las expresiones escuchadas sobre los hechos juzgados", el director xeral de la CRVTG ha señalado que no volvió a contar con este letrado para ningún programa. "Nuestra responsabilidad es que, si no podemos evitarlo antes, reaccionar lo antes posible", ha dicho.

En su intervención, Izquierdo ha asegurado que la CRTVG presta una atención preferente a los contenidos relacionados con la violencia contra las mujeres y promueve "un compromiso activo" en contra de la discriminación de la mujer y de la violencia machista con el objetivo de "evitar mensajes que puedan crear una sensación de impunidad ante estos delitos".

Además, ha asegurado que la CRTVG lleva tres años intentando sacar un plan de igualdad adelante en el que, conforme ha señalado, ha sido "imposible avanzar más". "No será porque no tenga la empresa interés. Sería bueno que preguntaran a la parte social porque no tiene interés en cerrar el tema", ha afirmado.

CRÍTICAS DE PSDEG Y BNG

El director xeral se ha pronunciado de este modo en respuesta a sendas preguntas formuladas durante la Comisión de Seguimiento de la CRTVG, en el Parlamento de Galicia, por las diputadas del PSdeG, Noa Díaz, y del BNG, Olalla Rodil.

En su intervención, la diputada socialista ha alertado de la "ausencia de la perspectiva de género" para el tratamiento de la violencia machista en los medios públicos gallegos y ha censurado que en la entrevista se "abordase un delito con sentencia judicial por abusos sexuales con juicios de valor y desprestigio hacia la víctima".

"Convencida de que el entrevistador no compartía lo que estaba escuchando", la diputada socialista ha manifestado su preocupación por la "inexistencia de herramientas en la CRTVG para detectar este tipo de situaciones y para que los profesionales puedan echar mano de ellas".

En esta línea, la parlamentaria del Bloque ha coincidido en que durante la entrevista se "criminaliza a la mujer" y se intenta defender al futbolista. "Nos sumamos a la indignación de las redes sociales, de los seguidores del propio Celta y de los profesionales que trabajan por la introducción de la perspectiva de género", ha señalado.

Además, ha considerado que si bien "las declaraciones de este abogado" no deben de ser "atribuidas al redactor", ha asegurado que el debate es "el grado de formación que tienen las personas que trabajan en los medios para afrontar situaciones así".