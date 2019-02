Cs Galicia dice que "no es nuevo" incorporar personas de otros partidos y cree que "son ellos los que deben reflexionar"

Publicado 24/02/2019 14:34:27 CET

Asegura que a Montserrat Lama "le compete la decisión" de formar parte o no del partido y descarta conversaciones con Pachi Vázquez

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Galicia, Olga Louzao, ha asegurado que "no es algo nuevo" la incorporación de personas de otros partidos políticos y ha apuntado que son las otras formaciones "las que tienen que reflexionar" ya que "no es un problema de la organización naranja, sino de otros partidos que ven como sus militantes ya no se sienten a gusto y no comparten el proyecto en el que están".

Así se ha referido Louzao al fichaje por Ciudadanos del exportavoz popular del Ayuntamiento de Ourense, José Araújo, y a la posible incorporación a las filas naranjas de la ya exdiputada del Partido Popular de Ourense y exconcejala en Xinzo de Limia, Montserrat Lama, que ha presentado esta semana su dimisión y ha admitido haber tenido conversaciones con Ciudadanos.

Tal como ha explicado la coordinadora naranja en una entrevista a Radio Nacional recogida por Europa Press, Ciudadanos "tiende la mano" a las personas que comparten el "proyecto para Galicia" del partido, por lo que, a su juicio, "el problema lo tienen otros que ven como tienen esa fuga de representantes, incluso con responsabilidades políticas, y por sus declaraciones se ve que no están a gusto en un partido".

"Ellos son los que tienen que hacer su reflexión" ya que, según Louzao, en la actualidad hay nuevas fuerzas políticas "y algunos se sienten más representados y más de acuerdo con otros posicionamientos".

"Cuando una persona se pone en contacto con nosotros y plantea que el proyecto de Ciudadanos es más acorde a sus principios y se siente más reflejado, sería un absurdo no aprovechar esa capacidad, esa experiencia política que tiene siempre que venga a sumar y a aportar a nuestro proyecto", ha subrayado Louzao.

MONTSERRAT LAMA

Sobre la futura incorporación de Montserrat Lama a Ciudadanos, Louzao ha asegurado que es una decisión "que le compete a ella", por lo que ha descartado hacer comentarios sobre el contenido de las conversaciones.

"La provincia de Ourense está dominada por el PP y, según las declaraciones que hicieron estas dos personas que formaron parte con responsabilidad dentro del Partido Popular, ellos comprenden que no están a gusto y que la política perdió su utilidad real en esta provincia", ha señalado Louzao.

Para la coordinadora de Ciudadanos en Galicia la política "no puede ser un feudo" y no puede estar mantenida "a través de una red clientelar". "Ellos han puesto de manifiesto que esto está ocurriendo en la provincia de Ourense, por lo que si su visión es todo lo contrario, podrán hacer una gran etapa en Ciudadanos", ha destacado.

PACHI VÁZQUEZ

Respecto a las especulaciones sobre una posible incorporación del exsecretario general del PSdeG-PSOE Pachi Vázquez a Ciudadanos Galicia, Louzao ha descartado que el partido haya tenido conversaciones con él. "No le voy a dar rédito a estas informaciones porque no tengo conocimiento sobre ello", ha apuntado.

Así, ha señalado que Vázquez ha manifestado su decisión de crear un partido instrumental.

Preguntada sobre la renuncia del cabeza de lista de Ciudadanos a la alcaldía del Ayuntamiento de A Coruña, José María Paz Gago, Louzao ha señalado que "no ha habido problemas" y que "no hay nadie descartado".

"Hubo varias propuestas desde la agrupación de A Coruña que es como se hace en todos los casos, varias propuestas que podrían encabezar esa candidatura. De momento no hay nadie descartado. Esta fue una propuesta más de las que se presentaron y se tomará una decisión", ha explicado.

ELECCIONES GENERALES

En otro orden de cosas, la coordinadora naranja en Galicia ha augurado que Ciudadanos "espera incrementar su presencia" en la Comunidad para conseguir "tener representación gallega a nivel nacional en el Congreso".

Sobre su posible candidatura a liderar el partido a nivel nacional, Louzao ha indicado que "tiene un compromiso hasta mayo con Ciudadanos en la ciudad de A Coruña" y ha asegurado que "hay gente de sobra para las próximas elecciones generales".

En el ámbito de la decisión de Ciudadanos a nivel nacional de no pactar con el PSOE, Olga Louzao ha subrayado que "resulta muy complicado" negociar con una fuerza política que "no rechaza sentarse a negociar con otras fuerzas que actúan al margen de la Constitución".

"Para nosotros lo principal es mantener la Constitución como una hoja de ruta bien clara y resulta muy complicado poder apoyar o negociar con un presidente del Gobierno que consideró prioritario sentarse con estas fuerzas y no con Ciudadanos", ha sentenciado.