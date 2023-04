CSIF y CESM concurrirán juntos a las elecciones del Sergas con el compromiso de llevar médicos a la mesa sectorial

El acuerdo garantiza la presencia del sindicato médico, uno de los convocantes de la huelga que vive actualmente la sanidad gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de funcionarios CSIF y uno de los dos sindicatos convocantes de la huelga de médicos en la sanidad gallega, CESM, han suscrito un acuerdo por el que concurrirán conjuntamente a las elecciones sindicales del próximo 11 de mayo. El pacto "compromete" facilitar la presencia del sindicato médico en la mesa sectorial del Sergas.

Tal y como han trasladado este lunes sus representantes en la rueda de prensa en la que dieron a conocer la unión, esta alianza no impedirá que cada organización presente su propio programa electoral en el proceso, aunque "coinciden al 90%" en las líneas.

En la presentación del encuentro han estado el presidente de CSIF, José Francisco Méndez Castro; el presidente del sector de sanidad de CSIF, Carlos Castro; la secretaria autonómica de Prevención de Riesgos de CSIF, Carolina Moldes, el presidente de CESM, Ramón Barreiro; y el secretario general de CESM, Enrique Marras-López.

En su intervención, Carlos Castro ha apuntado que será "una alianza muy beneficiosa para reforzar la posición de sindicalismo independiente y profesional de ambas organizaciones". "Es un acuerdo que garantiza la personalidad jurídica de cada organización. En ningún caso supone una integración o fusión de CSIF y CESM. Nos comprometemos, eso sí, a que CESM tenga representación en la mesa sectorial", ha garantizado.

"Precariedad y pérdida de derechos" son dos de las máximas que han llevado a ambas formaciones sindicales a integrarse en esta alianza, según han explicado durante la convocatoria ante los medios, en pleno conflicto de médicos por la huelga convocada por CESM. Estos dos sindicatos médicos llegaron a concurrir juntos en otros procesos electorales, pero ahora se mantuvieron diferencias aunque también se llegó negociar una alianza.

Por su parte, el presidente de CESM, Ramón Barreiro, ha destacado el acuerdo para unos comicios en los que están convocados 42.000 trabajadores y, de ellos, casi 9.000 facultativos, dado el "deterioro de la sanidad pública que ha afectado a usuarios y pacientes. Así, ha advertido de que la pandemia ha revelado que "los cimientos eran débiles" en la sanidad y ha alertado de la "pérdida de poder adquisitivo notable" de los profesionales, que les lleva al "hastío" y a plantearse "si merece la pena un trabajo que es tan vocacional pero ocasiona tantos sinsabores y esfuerzos baldíos".

CESM advierte de que se está "extendiendo el síndrome del profesional quemado" y que las crisis no pueden recaer "en las espaldas de los pacientes y hombros de los profesionales". "Creemos que es fundamental este acuerdo que hemos alcanzado para aunar esfuerzos y tratar de revertir esta situación" para ciudadanos y facultativos en general.

"TENER LA FUERZA SUFICIENTE"

Por su parte, el secretario general de CESM Galicia, Enrique Marras-López, ha defendido el acuerdo en la búsqueda de "soluciones" y de "tener la fuerza suficiente de defender los 9.000 médicos que tiene el Sergas y que en estos cuatro años no han sido defendidos completamente porque no ha habido practicamente médicos en la mesa sectorial".

"Nuestro objetivo es la búsqueda de soluciones y llegar a la mesa sectorial. Por eso se exploró esta alianza con CSIF, que fundamentalmente pretende llevar a la mesa sectorial la defensa d elos intereses de los profesionales", ha explicado el secretario general de CESM. Este acuerdo se está explorando en otros territorios del Estado y perfilado en Ceuta y Melilla, han confirmado.

Al hilo de ello y la otrora alianza con O'mega, el otro sindicato de la huelga, CESM se ha desvinculado de esa organización en cuanto a los "últimos cuatro años" en los que no han tenido "nada que ver". Con todo, ha reconocido conversaciones para estas elecciones, pero el resultado del preacuerdo "no les satisfacía" y la junta directiva aprobó el acuerdo con CSIF: "Cuando te quieren absorber, pues no, (ahora) vamos a tener voz propia".

En el pasado proceso electoral, CSIF obtuvo 38 delegados, cuando eran necesarios 29 para formar parte de la mesa sectorial. Por su parte, CESM obtuvo 15 y tres más en el 061.

Entre las reivindicaciones, además de un "tiempo digno" de atención a los pacientes, se encuentra una mejora salarial, ya que, denuncian, no se ha recuperado la pérdida adquisitiva de hace 13 años. Asimismo, han denunciado que con la subida del salario mínimo interprofesional, un "médico residente casi no llega" a ese SMI.

Así las cosas, el presidente de CSIF se ha referido a la separación de los programas electorales, porque aunque es un 90 por ciento coincidente, dijo, precisamente por ese motivo ven "positivo" distribuir cada uno el suyo propio. "La coalición permite sumar fuerzas", ha enfatizado.

HUELGA

En la rueda de prensa también fueron preguntados por la huelga en curso y la han desvinculado de este acuerdo. Es decir, por un lado, CSIF muestra su respeto pero ha señalado que negocia con la Administración autonómico en el ámbito de la mesa sectorial.

Por su parte, CESM ha pedido a la Administración autonómica que les llame y se siente con los sindicatos de la huelga a abordar el paro, en lugar de "ningunearlos" pretendiendo negociar en una mesa en la que no tienen representación condiciones que luego quieren pactar con ellos.

El sindicato médico ha dicho que están dispuestos a "desconvocar" la huelga de manera temporal si hay un diálogo cierto y al menos se aceptan algunos de las demandas de la tabla. Aunque no ha querido concretar cuáles para evitar el fracaso del diálogo, sí ha señalado que hay cuestiones que en otras comunidades están conseguidas como la jornada de 35 horas, un aumento de pago por hora de guardia o el pago generalizado del complemento específico.