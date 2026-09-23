CSIF registra más de 1.000 firmas para exigir al Sergas soluciones a los problemas "reales" del personal administrativo

CSIF presenta más de 1000 firmas para exigir al Sergas soluciones a los problemas "reales" de los auxiliares administrativos - CSIF

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha presentado este miércoles ante la Consellería de Sanidade más de 1.000 firmas para exigir una solución para el personal administrativo del Sergas.

En palabras del responsable sanitario del sincidato en Galicia, Carlos Castro, la categoría, "pese a asumir en muchos centros funciones de mayor responsabilidad, continúa sin una respuesta adecuada a sus necesidades reales".

La petición la respaldan más de 1.000 firmas de profesionales de las siete áreas sanitarias, "lo que pone de manifiesto que se trata de una problemática extendida y no de una situación puntual o localizada".

Concretamente, CSIF reclama la realización de un estudio de las funciones que desarrolla actualmente esta categoría, la creación y cobertura de plazas estructurales de administrativo, la creación de listas de selección temporal, la convocatoria de OPE y medidas que faciliten la promoción profesional de estos trabajadores.

Consideran "imprescindible" abordar esta situación mediante una mesa técnica específica, con la participación de la Administración y las organizaciones sindicales y profesionales de la propia categoría "porque son las que conocen de primera mano las funciones y responsabilidades que desempeñan diariamente los distintos servicios".

Juanjo Lorenzo, profesional de este grupo, denuncia por su parte que los auxiliares administrativos "desempeñan desde hace años" tareas que "exceden" las propias de la categoría.

"Además, no es una situación puntual, sino estructural, sostenida en el tiempo y consentida por la Administración. Por la propia definición de la categoría de auxiliar adminitrativo, presupone la existencia de administrativos del grupo C1 a los que auxiliar. Sin embargo, no hay apenas esa categoría y no se convocan desde hace 17 años", ha señalado.

Ha explicado también que las listas de contratación de C1 y A2 de las categorías superiores a auxiliar administrativo son "incompatibles", por lo que "están bloqueando y vulnerando el derecho que nos da la constitución a la promoción en el trabajo". "Además, tenemos constancia de que hay unidades en que los grupos C2, C1 y A2 que hacen el mismo trabajo con retribuciones muy distintas", ha apostilado.

"Es un desajuste estructural interesado para la administración", ha aseverado.