CTAG vincula despidos y ERTE a la situación del sector y reafirma su compromiso con proyectos e inversiones en curso

VIGO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) ha emitido este viernes comunicado, tras conocerse que ha comunicado a los representantes de los trabajadores su intención de negociar un ERE con un máximo de 150 despidos y un ERTE que afectaría potencialmente a la totalidad de la plantilla.

CTAG ha señalado que estas medidas vienen motivadas "por la actual situación económica e industrial del sector de automoción y su repercusión en el mercado". Al respecto, ha señalado que esa industria "atraviesa un proceso de transformación sin precedentes, condicionado por una combinación de factores económicos, tecnológicos, regulatorios y geopolíticos", entre los que ha destacado la transición al vehículo eléctrico, las tensiones comerciales internacionales o la incertidumbre macroeconómica.

Con todo se ha reivindicado como "clave" en el ecosistema industrial gallego y ha señalado que mantiene su "firme compromiso" con la construcción de nuevas oportunidades y "atracción de nuevos proyectos en Galicia".

También ha reafirmado su compromiso con su "misión fundacional", la de "contribuir al aumento de la competitividad del sector de automoción", mediante la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica. "Destacando la continuidad de proyectos estratégicos y las inversiones en curso", ha añadido.

El centro tecnológico ha manifestado en el comunicado que aborda el proceso de negociación que se abre ahora "con un enfoque centrado en el diálogo social", buscando "soluciones que minimicen el impacto" y con objetivo de "asegurar la sostenibilidad y continuidad del centro a largo plazo".

Finalmente, la dirección del CTAG ha agradecido "la responsabilidad y la profesionalidad del conjunto de la plantilla en estos momentos", y ha reiterado su voluntad de mantener una "comunicación abierta" durante todo el proceso de negociación.