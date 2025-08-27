Cuatro heridos en un accidente de tráfico en Cuntis (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas tras chocar dos vehículos en el municipio pontevedrés de Cuntis.

Tal y como ha notificado el 112, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 219 de la N-640, a la altura de la parroquia de Troáns, poco antes de las 17.30 horas. Fue uno de los implicados, entre otros particulares, quien llamó al 112 Galicia e indicó que se trataba de una colisión entre dos coches y podía haber personas atrapadas.

Se solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a su personal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Ourense; de la Guardia Civil de Tráfico, de los bomberos de O Salnés y de los voluntarios de Protección Civil de Cuntis. Hasta el lugar también se desplazó el personal del servicio de mantenimiento de la carretera.

Los servicios de emergencias confirmaron que ninguna de las personas estaba atrapada en el interior de los vehículos. Los heridos fueraon trasladados al centro hospitalario de referencia.