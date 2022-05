Los currículums de ESO y Bachiller continúan su tramitación en Galicia con críticas de los sindicatos en mesa sectorial

Archivo - Varios estudiantes, esperan para hacer un examen en un aula de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, el día del comienzo de los exámenes de selectividad 2021, a 8 de junio de 2021, en Santiago de Compostela, A Co

Archivo - Varios estudiantes, esperan para hacer un examen en un aula de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, el día del comienzo de los exámenes de selectividad 2021, a 8 de junio de 2021, en Santiago de Compostela, A Co

Las organizaciones piden bajar ratios y carga burocrática y se quejan por falta de referencia a los "valores propios de Galicia"

Los borradores de los decretos que fijan los currículums de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato a partir del curso 2022/23 en Galicia prosiguen con su tramitación, después de que este miércoles fuesen evaluados por los sindicatos --CIG, ANPE, UGT y CC.OO.-- en mesa sectorial.

En este órgano, la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidade ha podido conocer las críticas de las organizaciones a un texto para el cual la Administración está recabando los informes preceptivos de instancias como el Consello Escolar, el Consello Consultivo, la Asesoría Xurídica y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), entre otras.

Así, según trasladan a Europa Press fuentes del departamento que dirige Román Rodríguez, una vez articulados los documentos finales, serán remitidos al Consello de la Xunta para su aprobación y su posterior publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Los currículums para el curso 2022/23 --aunque el de 2º de Bachiller se aplicará para el siguiente-- ya incluyen las materias, su estructura y la carga horaria semanal adaptadas a la Lomloe, la nueva ley educativa. Con todo, a pesar de que la Consellería reconoce que va con el "tiempo muy justo" para tener el currículum para el inicio de las clases, lo achaca a la "publicación de la parte estatal" por parte del Ministerio de Educación.

Por parte de los sindicatos presentes en la mesa sectorial, sus representantes, tal y como relatan a Europa Press, han coincidido en cuestiones como la "carga burocrática excesiva" que todavía se incluyen en los textos y en la necesidad de aumentar las ratios de profesores por la "extensión" de los contenidos de determinadas asignaturas. Las organizaciones avanzan que presentaron alegaciones en el Consello Escolar de Galicia.

REFERENCIA A "VALORES PROPIOS DE GALICIA"

Desde la CIG, una de las principales críticas es que tanto el borrador de la ESO como el de Bachillerato, "por despiste o por una intencionalidad ideológica, que sería peor", no se hace "referencia a la cultura, a la lengua a los valores propios de Galicia y a aspectos como las desigualdades de la mujer", lo cual sí se recogía en años anteriores.

En esta línea, el secretario xeral de CIG-Ensino, Suso Bermello, consultado por Europa Press, afea igualmente que es la primera vez que el currículum "no cita" el Estatuto de Autonomía.

El responsable del sindicato nacionalista también lamenta que la normativa vuelva a "cercenar las posibilidades del alumnado en zonas rurales" al dejar en manos de la Consellería si determinadas optativas de Secundaria se pueden impartir en función de los alumnos que las elijan.

Otra de las críticas de la CIG-Ensino al borrador, concretamente al de la ESO, es el mantenimiento de las notas numéricas que la normativa estatal opta por suprimir. A pesar de que el anteproyecto de decreto de la Xunta mantiene los números con carácter "informativo", Bermello recalca la "incoherencia" de que sí se tendrán en cuenta las medias aritméticas a efectos de promoción de curso y de titulación.

En este contexto, más allá de entender que las notas numéricas "no son necesarias", la formulación de la Consellería tiene para la CIG una legalidad "muy dudosa" y crea una "inseguridad jurídica" que haría que las familias pudiesen interponer reclamaciones.

Bermello también ha criticado la eliminación de asignaturas como Ciencias de la Tierra sin "ningún motivo" y ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que la nueva opción de Bachillerato general --que la Xunta ve con recelo y que solo estará en 36 institutos de Galicia-- "pueda ser muy limitante", ya que los centros pequeños "pueden acabar decidiendo que solo ofertan ese".

CAMBIOS "SIN DOTACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS"

Por parte del sindicato ANPE, su primera queja en la mesa sectorial ha sido que la Consellería "impidió una negociación real y efectiva" de los currículums, de lo que también culpa a la situación de "caos total" en el Ministerio.

ANPE Galicia advierte además de que "sin dotación de medios y recursos, los cambios que se presentan no van a tener éxito". "Sin hablar de reducción de ratios, de reducción de horario lectivo, de autorización de desdobles, potenciar la acción tutorial, reducción de la carga burocrática, etc, todo esto no tiene sentido", subrayan fuentes del sindicato.

Asimismo, esta organización ha pedido "aclaraciones" sobre por qué solo 36 centros ofrecerán el Bachillerato general, "un protocolo específico" para abordar problemas de salud mental de alumnos y profesores, aumentar la oferta de materias optativas y reducir el curso a 175 días lectivos, como ya reclamaron anteriormente.

"FALTA DE TIEMPO" PARA EVALUAR LOS BORRADORES

Por parte de UGT-Ensino, su secretaria, Sandra Montero, se ha quejado de la "falta de tiempo" que tuvieron los sindicatos para evaluar los borradores. En cuanto al contenido de los decretos, insiste a Europa Press en la necesidad de aumentar las ratios por la reorganización de algunas asignaturas como Física y Química en la ESO, una materia que contará con una hora menos: "Tenemos que dar lo mismo en menos tiempo".

La responsable de UGT ha criticado que se desconozca todavía "la atribución docente para las nuevas materias" que se introducen en el decreto. "Ellos (la Consellería) tienen que esperar por la normativa del Ministerio, pero podrían adelantárnoslo", explica.

Montero también ha preguntado "cómo va a funcionar" el nuevo Bachiller general, ha solicitado a la Xunta que "clarifique exactamente" si los padres pueden exigir a los docentes los exámenes y ha propuesto incorporar un plan de actividades física y hábitos salud, entre otras cuestiones.

LA XUNTA NO SE COMPROMETE "ABSOLUTAMENTE EN NADA"

Por parte de CC.OO.-Ensino, José Manuel Fuentes ha censurado que "se limita demasiado" la libre elección de los alumnos en los últimos curso de la ESO y en Bachillerato, un aspecto que los técnicos de la Consellería "dijeron que no se va a cambiar".

También ha defendido la necesidad de bajar las ratios y de reducir la carga de los currículums, un asunto que la ministra "defendió a bombo y platillo" y que en el borrador de la Consellería "no se ve por ningún sitio".

Además, el responsable de CC.OO. ha criticado la "falta" de atención a la diversidad y la excesiva rigidez de los criterios para titular y promocionar, un asunto en el que apuesta por la labor de los profesionales, que son los que "conocen al alumnado para saber si pueden pasar de curso independientemente de las materias que suspenda". También ha abogado por incrementar la educación en diversidad afectivo sexual y de expresión de género ante un panorama en el que "el número de suicidios se incrementó" en la juventud.

Con todo, Fuentes ha lamentado que la Consellería no se comprometiese "absolutamente en nada, más allá de estudiar las peticiones que hicimos".