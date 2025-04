DEA.- Besteiro propondrá un "Plan de primera oportunidad" con 100 millones al año para contratar a 42.000 jóvenes

Avisa a Rueda de que "si piensa que va a pasar el debate sin escuchar críticas" ante "16 años de fracasos" está "muy equivocado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado que propondrá un "Plan de primera oportunidad" con 100 millones de euros al año para fomentar el empleo de los menores de 35 años y promover la contratación de 42.000 jóvenes gallegos.

Esta será una de las medidas que el jefe de filas de los socialistas gallegos lanzará en su discurso durante el Debate de Estado de la Autonomía que acogerá esta semana el Parlamento de Galicia, en el que el PSdeG ya ha avanzado que trasladará diferentes medidas para "poner fin a la emergencia habitacional", con políticas como la puesta en marcha de un Banco Público de Alquiler.

En una rueda de prensa celebrada este martes en la Cámara gallega, el portavoz parlamentario del Grupo Socialista ha incidido en la necesidad de activar medidas para la juventud, "una generación totalmente olvidada por las políticas del PP".

"Tenemos la generación mejor preparada de la historia, a la que el PP lleva más de 15 años condenando a la precariedad y Rueda, que lleva todos estos años en el Gobierno, no hizo absolutamente nada para cambiar esta situación", ha denunciado.

De este modo, el líder socialista ha explicado que la primera gran propuesta que el PSdeG defenderá en el debate es la activación de este Plan de primera oportunidad, diseñado para facilitar la inserción laboral de la juventud gallega con contratos estables.

La iniciativa contempla una inversión de 100 millones de euros al año, que se ejecutarían en colaboración con el tejido empresarial gallego. Esta medida, según ha indicado, permitiría incorporar al mercado laboral a más de 42.500 jóvenes gallegos actualmente desempleados, con unas condiciones que les den estabilidad y expectativas de futuro.

"No solo es una medida viable: es necesaria. Y es cuestión de prioridades. La Xunta dejó de ingresar el doble de esos 100 millones al rebajar el impuesto de patrimonio a quien tiene más de un millón de euros", ha dicho Besteiro.

"LOS JÓVENES, LOS NUEVOS POBRES"

El secretario xeral de los socialistas gallegos ha advertido que la combinación de alquileres inasumibles, salarios bajos y falta de expectativas está creando una nueva clase social, la de los trabajadores pobres.

"Cuando más de la mitad de tu salario va destinado al alquiler, es imposible llegar a fin de mes. La juventud gallega se ha convertido en los nuevos pobres y el PP, con Rueda a la cabeza, es el único responsable de que lleguemos a esta situación", ha asegurado.

Por eso, la segunda propuesta del PSdeG se centra en el acceso a la vivienda, que sigue siendo uno de los principales obstáculos para la emancipación de la juventud. Los socialistas proponen la creación de un Banco Público de Alquiler, que permitiría movilizar 5.000 viviendas vacías de forma inmediata a precios justos y con garantías para propietarios e inquilinos.

Besteiro ha indicado que, según datos de la propia Xunta, la juventud gallega destina más de la mitad de su salario al alquiler y, en el caso de la compra de vivienda, el esfuerzo llega al 40% de la renta anual. Esto, ha apuntado, provoca que el 60% de los jóvenes de entre 25 y 34 años siga viviendo con sus padres.

"El mercado no resuelve este problema. Por eso es necesario que la administración actúe. El PP dejó pasar los años sin mover ficha, mientras las generaciones más jóvenes quedaban sin oportunidades para iniciar un proyecto de vida", ha advertido.

Besteiro ha citado la vivienda, el trabajo y el futuro como el triple compromiso de la propuesta del PSdeG.

"OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA"

A preguntas de los medios después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamase una "mentalidad constructiva" por parte de la oposición, Besteiro ha subrayado que el PSdeG es "oposición", pero "una oposición útil y constructiva".

"Llevamos un año interpelando a la Xunta con propuestas realistas y serias. Pero que no nos pida Rueda que no critiquemos: porque lo que no vamos a hacer es callar ante 16 años de fracasos", ha sostenido.

En este sentido, ha asegurado que "si el presidente piensa que va a pasar el debate sin escuchar críticas al abandono de la juventud, al desastre en vivienda o a la parálisis industrial, está muy equivocado".

"Nosotros vamos a hacer oposición, pero para mejorar Galicia", ha concluido.

Además, ha abordado la necesidad de situar la política industrial gallega en un marco estratégico europeo. "Europa está apostando por la reindustrialización, y Galicia no puede quedar atrás. Tenemos una oportunidad histórica para recuperar empleo de calidad y reducir las desigualdades salariales con el resto del Estado", ha explicado.

En este punto, ha vuelto a señalar que los proyectos industriales estratégicos deben ser debatidos en el Parlamento, con la máxima transparencia y consenso, y ha reclamado una apuesta decidida por la diversidad forestal, y la transformación de la madera como motor económico. "La riqueza de Galicia está en la diversidad productiva y en la capacidad de transformar lo que producimos", ha afirmado.