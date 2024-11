Defensa do Común pide a la Xunta imponer a los Franco una sanción de un millón de euros por no abrir la Casa Cornide

A CORUÑA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entidad Defensa do Común ha instado a la Xunta a imponer a la familia Franco una sanción de un millón de euros por no abrir la Casa Cornide y ha anunciado una nueva marcha en defensa de la devolución del inmueble al patrimonio municipal de A Coruña. Lo hace después de que la Xunta anunciase una propuesta de sanción a los herederos del dictador de 3.000 euros por no abrirla.

En un comunicado, recuerda que tras la declacación de la vivienda, propiedad de la familia Franco, como Bien de Interés Cultural (BIC) en mayo de 2023, los propietarios deben permitir "su visita pública gratuita un número mínimo de cuatro días al mes durante, por lo menos, cuatro horas al día". El decreto, puntualiza, que la visita "no se extenderá a los espacios que constituyan domicilio particular".

Según explica Defensa do Común, la Xunta ha permitido a la familia Franco "todo tipo de maniobras" y "entrar en una dinámica de alegaciones continuadas" para no abrir al público el inmueble, "la última alegando que es un domicilio particular" tras haber "tenido tiempo para realizar una inspección y comprobar que hoy la Casa Cornide no es un domicilio particular y que allí no vive nadie".

Esta "permisividad" del Ejecutivo autonómico, añade, se refleja en considerar "su continuada negativa a cumplir la ley" como una falta leve e iniciar un expediente de sanción "con una cantidad ridícula de 3.000 euros". Así, insta a la Xunta a calificar la infracción como "muy grave" e imponerle un millón de euros de multa.

La entidad anuncia, además, la realización de la V Marcha cívica por la devolución de la Casa Cornide "en el plazo aproximado de un mes".