Las demandas de ruptura matrimonial disminuyen en Galicia un 18,7% en el segundo trimestre del año

A CORUÑA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las demandas de ruptura matrimonial han disminuido en Galicia un 18,7 % en el segundo trimestre de 2025, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en base al informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el segundo trimestre de 2025 se registraron en Galicia 1.154 demandas de ruptura matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) frente a las 1.419 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 18,7 %, mientras que, a nivel estatal, bajaron un 16,7 %por ciento.

En la comunidad autónoma, por cada 100.000 habitantes, se contabilizaron, en el periodo estudiado, 42,6 demandas, frente a las 43,9 de media estatal. Los datos hechos públicos hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial reflejan un descenso de todos los tipos de demandas de ruptura matrimonial.

Se registra así a excepción de las separaciones consensuadas, que aumentaron un 21,1% respecto al mismo periodo de 2024, pues pasaron de 19 a 23. Los órganos judiciales de Galicia registraron entre abril y junio 11 demandas de separaciones no consensuadas, un 15,4 % menos que en las mismas fechas del año anterior.

Los divorcios consensuados pasaron de 809 a 764, un 5,6 % menos, mientras que de los no consensuados se contabilizaron 356, un 38,4 % menos que en el mismo periodo de 2024. Entre abril y junio no se registró ninguna nulidad matrimonial.

PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN

En el periodo analizado se presentaron 207 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que supuso un aumento interanual del 8,4 por ciento. Las demandas de modificación de medidas no consensuadas, sin embargo, descendieron, pues se interpusieron 385, un 26,9% menos.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 289, mostraron una bajada interanual del 7,7 %, mientras que las no consensuadas, 266, descendieron un 27,3 por ciento.