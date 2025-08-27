Denunciados cinco menores por pintar mobiliario público en Pontevedra

Archivo - Coche de la Policia Local. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

PONTEVEDRA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Pontevedra identificó a cinco menores de edad por pintar mobiliario público en las inmediaciones de la plaza de A Palmeira, en la calle Joaquín Costa.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los jóvenes negaron la autoría de los hechos, pero la Policía comprobó que dos de ellos tenían pintura de color blanco en las manos, brazos y en sus deportivas.

Además, localizaron un cubo de pintura blanca con la que realizaron las pintadas.

Los agentes se pusieron en contacto con los tutores de los jóvenes y les informaron de que les iban a tramitar una denuncia administrativa. Esta es una sanción leve que está castigada con multas entre los 100 y los 600 euros.