Detenido un hombre en A Coruña acusado de una agresión a una mujer

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

A CORUÑA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido este lunes en el barrio de O Castrillón, en A Coruña, acusado de una agresión a una mujer en un domicilio de esta zona de la capital herculina.

Según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 09.00 horas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, que procedieron a la detención del varón, acusado de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Asimismo, la mujer fue trasladada en ambulancia por los servicios sanitarios al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUS).