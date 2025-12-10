Detenido un hombre en Pontevedra por robar un patinete eléctrico valorado en 1.000 euros - POLICÍA NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado y detenido en Pontevedra al presunto autor de la sustracción de un patinete valorado en 1.000 euros, que se encontraba aparcado en una plaza de la zona monumental de Pontevedra.

En concreto, los hechos se produjeron en la tarde del día 4 y fue la propietaria del patinete quien denunció en la comisaría provincial el robo de este.

Según relató, había dejado el patinete candado en una de las terrazas de la Plaza de la Leña sobre las 11.30 horas y, horas más tarde, se encontró en el suelo el candado cortado.

En este contexto, agentes que se encontraban llevando a cabo labores de seguridad ciudadana por la zona comercial, observaron a un individuo conduciendo un patinete eléctrico que respondía a las características del denunciado como sustraído hacía un par de horas.

Por todo ello, los agentes le dieron el alto a la altura de la calle Benito Corbal y al comprobar los datos del patinete acreditaron que constaba como sustraído.

Así, detuvieron a este individuo por el delito de hurto y localizaron en el interior de sus bolsillos una cizalla con la que posiblemente habría cortado el candado del patinete.