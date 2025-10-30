Detenido un hombre en Redondela (Pontevedra) por la venta de droga en las inmediaciones de centros educativos

PONTEVEDRA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Redondela (Pontevedra) por la venta de sustancias estupefacientes en las inmediaciones de varios colegios e institutos.

Tal y como ha trasladado la Policía Nacional en una nota de prensa, en el momento del arresto los agentes se incautaron de nueve gramos de cocaína repartida en once bolsas termoselladas, 1.700 euros en efectivo, un patinete y dos teléfonos móviles, entre otros efectos.

Según señalan, los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la avenida Mendiño de Redondela aproximadamente a las 11.30 horas. Agentes pertenecientes al Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito Centro de Redondela, que se encontraban realizando labores de prevención en la venta y consumo de sustancias estupefacientes, fueron testigos de un intercambio de droga.

Relatan que, el ahora arrestado se encontraba sentado en unos bancos a las afueras de un pabellón deportivo en compañía de varios estudiantes de la zona. Posteriormente accedió al interior de un vehículo, donde hizo entrega de una bolsa de color blanco al conductor del coche y éste, a su vez, le devolvió unos billetes. Tras este intercambio la primera persona se bajó del coche y se dirigió hacia otro vehículo que acababa de llegar.

En este contexto, los agentes procedieron al registro del hombre al que se le incautó una bolsa de plástico que contenía en su interior once bolsitas termoselladas y de color blanco, con al parecer cocaína, y que arrojaron un peso de 9 gramos, además de 110 euros en billetes.

Además, en un patinete eléctrico y un neceser que se encontraba en el lugar, propiedad del detenido, los agentes localizaron 1.600 euros en efectivo y dos teléfonos móviles.

Por todo ello, esta persona fue arrestada como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas.