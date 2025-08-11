Detenido un menor en Pontevedra por agredir a su pareja

PONTEVEDRA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor, de 17 años, ha sido detenido en Pontevedra por un delito de violencia de género por agredir a su pareja, también de 17 años.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Pontevedra informa de que la Policía Local detuvo a este joven el 28 de julio tras recibir una llamada de que una chica estaba siendo agredida en una vivienda.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la joven saliendo del ascensor, llorando y muy nerviosa. La víctima explicó que no era la primera vez que sufría agresiones físicas y verbales. "En esta ocasión, comenzó una discusión por los celos de él que terminó en una pelea en la que el móvil de la chica terminó destrozado", relata el Ayuntamiento de Pontevedra.

La joven relató que llevaba pocos días viviendo con el agresor y que había recibido mensajes en el teléfono en los que la insultaba y amenazaba de muerte, al igual que a otro familiar.