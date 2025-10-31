Detenido en Pontevedra un fugitivo reclamado por Italia y condenado a 30 años de prisión por tráfico de drogas

PONTEVEDRA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pontevedra a un fugitivo reclamado por las autoridades italianas, sobre el que pesaba una orden internacional de detención y de ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas.

Según han informado fuentes oficiales de la Comisaría Provincial de Pontevedra, este hombre está considerado uno de los líderes de una organización criminal dedicada al narcotráfico a nivel internacional.

El detenido fue condenado en Italia a 30 años de cárcel por su participación en el transporte de grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia el país transalpino entre los años 2014 y 2015.

Además de la condena dictada por un tribunal italiano en 2017, a este individuo le constaba otra orden de detención e ingreso en prisión emitida por la Audiencia Provincial de Pontevedra para cumplir una pena pendiente de 10 años de cárcel por otro delito de tráfico de drogas.

Estas fuentes oficiales detallan que la investigación se inició después de que las autoridades italianas alertaran a la Policía Nacional de que el prófugo podría haberse refugiado en España tras fugarse de Italia. Inmediatamente se activaron los mecanismos de cooperación policial internacional y se puso en marcha un dispositivo de búsqueda.

Los agentes lograron localizar al fugitivo en una vivienda situada en la parroquia pontevedresa de Cerponzóns, donde se había ocultado. Tras varios días de vigilancia, fue finalmente arrestado.