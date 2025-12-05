Detienen a un trabajador de un centro comercial de Lugo por usar los datos de clientes para sus compras

Foto de archivo - POLICÍA NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Lugo a un empleado de un centro comercial de la ciudad como presunto autor de un delito continuado de estafa. Al parecer usaba los datos de los clientes para sus compras y sus apuestas online.

La investigación comenzó tras la denuncia de dos clientes, que descubrieron la existencia de créditos a su nombre que no habían solicitado.

Los agentes comprobaron que el mismo procedimiento se repetía con otros perjudicados, tras lo que identificaron numerosas solicitudes de financiación tramitadas entre junio y septiembre, todas ellas realizadas presuntamente utilizando datos personales de clientes sin su consentimiento.

Los investigadores pudieron determinar la identidad del autor de estas estafas, procediendo después a su localización y detención en Lugo. Fue realizado también un registro en el domicilio del detenido, en el que se recuperaron varios efectos adquiridos por el mismo mediante las operaciones de financiación fraudulentas.

El autor de la estafa habría destinado parte del dinero obtenido a compras personales dentro del propio centro comercial donde trabajaba, tras generarles tarjetas de crédito a los clientes, y también habría hecho uso de plataformas de juego en línea para realizar apuestas.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de guardia de Lugo.