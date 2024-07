Dimite el primer teniente de alcalde de As Pontes, Antonio Alonso Román

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de As Pontes, Antonio Alonso Román, ha presentado su dimisión ante la situación judicial en la que se "vio inmerso en los últimos días".

"Con la intención de defender mi inocencia y honorabilidad y evitar posibles interferencias en el normal funcionamiento del Ayuntamiento de As Pontes, he decidido presentar mi dimisión y mi renuncia al acta de concejal en la corporación municipal de As Pontes", ha detallado en un comunicado.

En este sentido, ha afirmado que "confía plenamente en la justicia". "Los hechos de los que se me acusa no son ciertos y demostraré mi total inocencia en sede judicial", ha afirmado.

Finalmente, ha aclarado que el caso está en fase de instrucción y, por lo tanto, "no realizará" ningún tipo de declaración hasta que "haya un sobreseimiento de la causa u obtenga la libre absolución".

El BNG local, en un comunicado publicado en redes sociales horas antes de la dimisión, ha explicado que el martes realizaron en el Ayuntamiento de As Pontes una junta de portavoces para "conocer y calificar" los hechos acontecidos y que "suscitan alarma social en el pueblo".

En la reunión, según la formación nacionalista, Alonso "confirmó su relación de los hechos" y comunicó su "vinculación en un procedimiento judicial".

El BNG, "defendiendo la presunción de inocencia a la que tienen derecho todas las personas", entienden que la situación jurídica del primer teniente de alcalde "no es compatible" con la imagen y responsabilidad que debe asumir el Ayuntamiento como institución por lo que consideraron que "debería abandonar" sus funciones hasta que se clarifiquen los hechos en sede judicial.