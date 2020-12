La Diputación de Lugo trabaja en más de 120 carreteras para limpiar el hielo y la nieve

LUGO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Lugo ha activado el dispositivo de invierno y trabaja en más de 120 carreteras de 19 ayuntamientos de la provincia para despejar el hielo y la nieve en la primera ola de frío de la temporada.

En la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la institución provincial, la diputad Pilar García Porto ha explicado que operarios trabajan de las 7,00 horas de la mañana de este viernes para garantizar la circulación en estas vías.

García Porto ha concretado que se trabaja "en más de 120" carreteras de 19 ayuntamientos de la provincia de Lugo, sobre todo en la montaña, "a Chaira (Terra Chá) y el sur de la provincia que es donde surgieron los principales problemas".

"En esas vías se está transitando con dificultades, porque hay intensas nevadas. En las últimas horas se acumuló, en algún punto una cantidad importante de nieve de entre 10 y 15 centímetros de grosor, lo que dificulta mucho la circulación de vehículos y a mayores tenemos placas de hielo en algunas zonas", ha pormenorizado.

Pese a este escenario de lluvia y nieve, Pilar García Porto ha señalado que, por el momento, "no hay ninguna carretera cerrada al tráfico". Con todo, ha recomendado que todo el mundo circule con la "precaución necesaria y extremando los cuidados en la carretera".

Los ayuntamientos afectados son: A Fonsagrada, Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Múñiz, As Nogais, Pedrafita, Ribeira de Piquín, Quiroga, Ribas do Sil, O Incio, Samos, Tricastela, Muras, Vilalba, Ourol y Taboada.

En total, en el operativo trabajan "96 personas, con veinte maquinas quitanieves que además cuentan con salero, 16 PIKs UPs, a mayores de 12 vehículos todo terreno". Los 12 silos de sal de la diputación "están preparados con 35 toneladas cada uno, para deshacer las placas de hielo importantes que se formaron", ha detallado Porto.

OTROS ASUNTOS

La portavoz socialista ha dado cuenta también de la aprobación, en la junta de gobierno, "de un encargo a la empresa pública Tragsa, que es medio propio de la diputación, para la limpieza de los edificios y dependencias provinciales".

El servicio es por "un periodo de seis meses, que va de mediados de diciembre a mediados de junio del próximo año por un importe de 447.737 euros.