El dispositivo de invierno de la Diputación de Lugo trabaja en el acondicionamiento de carreteras en 10 ayuntamientos

Publicado 19/01/2019 13:36:06 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Diputación de Lugo mantiene desplegado el dispositivo de invierno que trabaja en el acondicionamiento de carreteras de 10 ayuntamientos de la provincia por la presencia de placas de hielo.

Según ha informado el Ejecutivo provincial a través de un comunicado, los operativos trabajan en ayuntamientos de la montaña y del sur de la provincia de Lugo, en los que se centran en deshacer las placas de hielo y retirar las capas de nieve --de hasta cinco centímetros-- para "garantizar la seguridad de los usuarios de las vías".

Hay afectadas alrededor de una treintena de carreteras repartidas por Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, As Nogais, Quiroga, Ribas de Sil y Samos.

La Diputación ha recordado que "ofrece asistencia viaria municipal a todos los ayuntamientos", que lo hace "de modo totalmente gratuita", una prestación "que no ofrecen el resto de las administraciones" y que "es muy necesaria para las entidades locales, debido a su falta de medios".

Además, la Dirección General de Tráfico informa, a través de su página web, de que "la meteorología adversa" provoca "circulación irregular" en la A-8, a la altura de Mondoñedo, desde el kilómetro 536 y el 552, en ambos sentidos, y ha pedido que se circule con "precaución".