El doctor Vázquez Lima, miembro del comité clínico, admite "errores de coordinación" en el sistema de rastreo en Galicia

El jefe de Urgencias del Hospital do Salnés y presidente de Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), el doctor Tato Vázquez Lima.

Reclama al Ministerio una especialización de Urgencias y apuesta por "reorganizar" la Atención Primaria y que los PAC sean "resolutivos"

El miembro del comité de la Xunta para la gestión de la pandemia y presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES), el doctor Tato Vázquez Lima, ha admitido este viernes que el sistema de rastreo de los contactos de positivos por COVID-19 en Galicia es "mejorable", porque "en algunos momentos existe errores de coordinación".

Durante su comparecencia en la comisión del Parlamento gallego para la reactivación económica y social tras la pandemia, el también jefe de Urgencias del Hospital do Salnés ha explicado que existe un documento en el seno del comité, según el cual el rastreo de contactos lo debe realizar la Central de Seguimiento del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Mientras tanto, la Atención Primaria debe ocuparse de los casos confirmados de coronavirus y los servicios de medicina preventiva deben controlar los pacientes ingresados y si existe un brote en una zona del hospital.

"No le voy a mentir: estoy convencido de que es mejorable y que en algunos momentos existen errores de coordinación", ha reconocido Vázquez Lima, quien no obstante ha explicado que el cometido del órgano asesor de Sanidade es "hacer recomendaciones". "El cumplimiento de esas recomendaciones no es nuestra misión", sino que corresponde --ha dicho posteriormente-- "a la gente que gobierna".

Todo ello lo ha manifestado después de que la diputada del BNG Montse Prado criticase que las restricciones impuestas por el comité incidan en el "ámbito invividual", mientras "casi el 80%" de los casos tienen un origen "desconocido" porque "no se está haciendo un seguimiento" de los contactos. Junto a esto, ha denunciado que la Xunta se "niega" a dar datos de sus rastreadores.

Enfrente, Vázquez Lima ha defendido que las restricciones, más allá de las "discrepancias" que suscitan entre los profesionales, se han aprobado para evitar que "en un tiempo de 20 días" se saturen las unidades de cuidados intensivos (UCI). Según ha alertado, esto es "probable" que se produzca "con anterioridad en otras comunidades".

Por su parte, la diputada del PP Encarnación Amigo, quien también ha interpelado al doctor sobre el seguimiento de los contagios, ha defendido que la incidencia de la COVID en Galicia es "mejor que la media de España" no por "casualidad", sino porque tiene "mejores sistemas de rastreo".

CATEGORÍA PROFESIONAL DE URGENCIAS

El presidente de SEMES ha centrado gran parte de su discurso en la comisión en reivindicar que las urgencias llevan "mucho tiempo al frente" de la pandemia y que, de cara a dar un nuevo impulso a este servicio "clave", se deben elevar a rango de especialidad.

"La categoría profesional del servicio de Emergencias y Urgencias existe en casi todas las comunidades, también en Galicia, pero no existe una formación reglada", ha lamentado. Y es que esta especialidad está presente "en toda Europa" salvo en tres estados miembros: Portugal, Chipre y España.

No obstante, es un asunto que depende "en exclusiva" del Ministerio de Sanidad y Vázquez Lima ha criticado la demora de su creación, pues ya en 2018 consiguió el voto favorable del Congreso y del Senado. "Pasaron dos años, seguimos esperando", ha añadido.

UNA "REORGANIZACIÓN" DE LA PRIMARIA

En otro orden de cosas, de cara al futuro de los servicios sanitarios gallegos, ha apostado por que la Atención Primaria "reorganice" su forma de trabajar y que los puntos de atención continuada (PAC) experimenten "una revisión completa" para ser "mas resolutivos".

En este sentido, ha rechazado la "diferenciación" entre estos dos sistemas: "La atención continuada es un paquete que tiene que atender la Atención Primaria".

En materia de personal, el doctor Vázquez Lima ha hecho un llamamiento a "recuperar el mayor activo" de la sanidad gallega y española, para lo que ha propuesto una política retributiva "adecuada", puesto que en España cobran "la mitad" que en Francia y "una tercera parte" que en Alemania y Reino Unido.

A ello ha sumado que hay que ofrecer condiciones laborales "justas" que bajen de una interinidad que "ronda el 30%" y que en urgencias es "más alta".

"DESCAPITALIZACIÓN" Y "RECORTES"

Por parte de los grupos, el diputado del PSdeG Julio Torrado ha reconocido que la sanidad pública en España y en Galicia es "un logro colectivo" a pesar de la "descapitalización de los últimos años" y de la "temporalidad enorme". El socialista también ha puesto el foco en el "déficit" de recursos humanos a la hora de contratar, lo cual ha relacionado con que otras comunidades y países "se aprovechan" de la capacidad de Galicia para formar profesionales.

La nacionalista Montse Prado ha cargado contra la "hoja de ruta de recortes" que dejan los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo desde el 2009. "En los servicios de urgencias llevamos denunciando sistemáticamente esta situación", que se traduce en una "saturación" que los nacionalistas ya ven "estructural".

Mientras tanto, la popular Encarnación Amigo, quien ha abogado por "despolitizar" la sanidad, ha defendido la gestión del Sergas y el papel "puntero" de Galicia en el empleo de tecnologías: "Marcaron un antes y un después en el sistema" de atención.