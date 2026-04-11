Dos acusados de robos en una decena de viviendas del sur de Pontevedra se enfrentan a 4 años de prisión

PONTEVEDRA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el jueves una audiencia preliminar para abordar un posible acuerdo antes de la celebración de un juicio contra un hombre y una mujer, acusados de un delito continuado de robo con fuerza, y que se enfrentan a 4 años de cárcel.

Según el escrito de acusación pública, los hechos ocurrieron durante año 2018, en el que los dos procesados robaron o intentaron robar en el interior de ocho viviendas, un instituto, un vehículo y un 'chiringuito' de un área recreativa.

Así, mientras que el hombre entretenía a los propietarios de las viviendas, la mujer aprovechaba para colarse centro y hacerse con dinero, joyas, dispositivos electrónicos y otros objetos. En otros casos, el acusado se hacía pasar por empleado de la compañía de la luz para distraer a los dueños.

Con este 'modus operandi' actuaron en viviendas de Ponteareas, Mondariz y A Caniza; igualmente, violentaron los accesos en otras casas, en Ourense, Ponteareas y As Neves. También forzaron los accesos para robar en el IES Val do Tea de Ponteareas, en un 'chiringuito' de un área recreativa de As Neves, y en un vehículo estacionado en el acceso al Castillo de Vilasobroso, en Mondariz.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para cada uno de ellos la pena de 4 años de prisión, y reclama que indemnicen a los perjudicados y/o a sus compañías aseguradoras en cantidades que suman más de 5.300 euros.