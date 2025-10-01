El dúo cómico Mofa & Befa estrena 'Os Dous de Sempre' de la mano de Quico Cadaval

La única novela firmada por Castelao, 'Os dous de sempre' se estrena como adaptación teatral el 17 de octubre en Rianxo. - NICOLÁS SATRIANO

La gira, que arranca el 17 de octubre en Rianxo, pasará por Moaña, Arteixo, Ourense, Sada, Ames, Vigo, Narón, Padrón, Lugo y A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Os Dous de Sempre', la única novela firmada por el intelectual galleguista Daniel Rodríguez Castelao, recorrerá los escenarios de Galicia a partir del próximo 17 de octubre, cuando se estrenará en Rianxo (A Coruña), de la mano del dúo cómico 'Mofa & Befa', formado por los actores Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira.

La obra ha sido presentada este miércoles en una rueda de prensa en la Cidade de Cultura, en la que participaron el elenco y la dirección del montaje.

Así, el director del espectáculo, Quico Cadaval, ha expuesto que aunque Castelao fue "más humorístico y satírico en otras obras", por lo cual opina que sería "más fácil la adaptación", se decantó por 'Os Dous de Sempre' debido a que existe un tipo de humor que "permite que se desarrolle" el dúo cómico.

"Precisamente el humor negro y también una cierta forma melancólica y siniestra de humor", ha subrayado Cadaval. En concreto, la obra se centra en las aventuras de los personajes antagónicos Pedriño y Rañolas, que se complementan con relación a personalidad y expectativas.

Además de 'Mofa & Befa', completa el elenco interpretativo Josito Porto, mientras que Carme Varela firma la dramaturgia; Baltasar Patiño, el espacio escénico y lumínico; Carlos Alonso, los figurinos; Bernardo Martínez, la música; y Sonia García, los materiales de fotografía y vídeo.

GIRA POR GALICIA

Las primeras fechas confirmadas de la gira de 'Os Dous de Sempre' tras el estreno en el Auditorio Municipal de Rianxo el 17 de octubre, son: Moaña (18 de outubro), Arteixo (día 24), Ourense (día 25, dentro del programa del Festival Internacional de Teatro), Sada (día 26) y Ames (día 31).

Asimismo, en noviembre el espectáculo llegará a la Sala Artika de Vigo (del 1 al 5) y Narón (día 29). En diciembre, el montaje se llevará a Padrón (día 6) y Lugo (día 11).

La distribución seguirá en 2026 con parada en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña los días 15 y 16 de mayo. En Santiago también habrá fechas que todavía no se han divulgado.

"UNA NUEVA VIDA AL TEATRO"

Por su parte, el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, ha destacado durante la comparecencia la apuesta del proyecto por "adaptar uno de los grandes clásicos de la literatura gallega, dándole una nueva vida en el teatro".

En este sentido, Sutil también ha recordado que el dúo de actores es "uno de los más queridos" del público gallego, que cuenta "con 30 años de trayectoria en los escenarios".

El director de Industrias Culturais también ha remarcado que la pieza cuenta con una financiación de la Xunta que se enmarca en la concesión de 870.000 euros a 25 compañías de artes escénicas. Esto, según Sutil, ha hecho posible "materializar" 30 espectáculos de teatro, danza y circo en Galicia.