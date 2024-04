El edil de Planificación Urbana de A Coruña niega irregularidades con la licencia de su piso: "Cumplí la ley"

Ve un "linchamiento" frente al PP que le insta a renunciar y al BNG que exige a la alcaldesa "depurar responsabilidades"



A CORUÑA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno local coruñés y concejal de Economía y Planificación Urbana, José Manuel Lage, ha argumentado que ha "cumplido escrupulosamente con la ley" en relación con el cambio de uso del piso que adquirió en la avenida del Ejército y con unas obras, según la oposición -- PP y BNG -- iniciadas sin licencia.

De "linchamiento" y "cacería organizada" contra su persona ha calificado las denuncias de "graves irregularidades" que ambos partidos han expuesto en relación con el cambio de usos de oficina a vivienda, la ejecución de obras y la tramitación de licencia que, según la oposición, no se tenía inicialmente.

"No participé de ningún modo y manera en la tramitación de licencia de obras y mi abstención se produce cuando debe producirse", ha aseverado después de que el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Lorenzo, asegurase que lo hizo "al final del procedimiento".

"Me abstengo cuando tengo que abstenerme", ha sentenciado Lage, quien se ha remitido a los informes técnicos y jurídicos del consistorio, a la empresa en la que él delegó, explicó, la tramitación para un cambio de uso y obras. "No hay ninguna obra hecha", ha asegurado también el edil, quien ha insistido en que "la tramitación y concesión de una licencia es un acto reglado, no discrecional".

ACCIONES LEGALES

"Si consideran que este concejal o un funcionario o funcionaria cometió algún delito tienen que ir al juzgado", ha manifestado en línea con lo expuesto por la alcaldesa, la socialista Inés Rey, en declaraciones anteriores en las que invitó a la oposición a acudir a la Fiscalía.

"Hice lo que tenía que hacer, se han hecho graves acusaciones", ha expuesto en una intervención en la que se reservó posibles acciones judiciales. Todo ello después de que la oposición incidiese en la "celeridad en la tramitación de una licencia", un reproche que ha negado aludiendo a otras licencias concedidas por el consistorio y ajenas a su persona. En este sentido, manifestó que hubo algunas que se dieron "en once días".

"O hay mala fe o hay ignorancia", ha replicado a las denuncias de los grupos muncipales. "Hay un informe que dice que consta informe de inspección en el que se recoge que no se están ejecutando obras, no hay obras, ni reposición de legalidad", ha insistido en una comparecencia en la que manifestó que figuraban como viviendas en el Catastro, aunque como locales comerciales en el Registro de la Propiedad.

LA OPOSICIÓN PIDE ASUMIR "RESPONSABILIDADES"

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del BNG, Francico Jorquera, ha instado a la alcaldesa, Inés Rey, a "depurar responsabilidades" al entender que se actuó "mal". "No llega con que diga que la tramitación fue a cargo de la empresa y que se abstuvo al final del proceso", ha dicho en línea con lo manifestado por el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Lorenzo.

"La licencia se la concedieron el 6 de marzo y el 4 de marzo un funcionario se desplazó al inmueble y dice que en ese piso se realizaron obras de segregración y que la distribución estaba terminada", ha asegurado este último. "Si tuviera algo de honorabilidad política, se levantaba y se iba", ha indicado al afirmar que Lage hizo un cambio de uso "por la puerta de atrás".

Sobre las invitaciones a acudir a la Fiscalía, el portavoz el BNG ha insistido en que, una vez analizados expedientes del caso, no les constan hechos delictivos, pero sí "graves irregularidades" como, ha señalado, incumplimiento de plazos para la concesión de licencias.

EXIGEN TRANSPARENCIA

Antes, en el debate de las mociones, el PP ha presentado una -- que ha salido adelante con los votos de los populares y los nacionalistas -- requiriendo que se respondan motivadamente las solicitudes de información por parte de los miembros de la corporación y que se promueva la creación de una comisión de seguimiento de la gestión de la alcaldesa y su equipo de gobierno.

El portavoz municipal nacionalista, Francisco Jorquera, ha pedido, no obstante, a los populares que practiquen "la misma transparencia" en municipios y en el Parlamento gallego. A su vez, Lage ha acusado al PP de intentar "obstruir" el funcionamiento municipal con la presentación de un más de un centenar de solicitudes de expedientes, mientras que ha situado en 26 las planteadas por el BNG, de los que ha cuestionado, a su vez, su "transparencia" con la oposición donde gobierna.