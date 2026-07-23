Educación aborda con la junta de directores el refuerzo de casi 900 nuevos docentes en Secundaria para el próximo curso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha mantenido este jueves un encuentro con la Xunta Autonómica de Directores e Directoras para abordar el refuerzo con casi 900 profesores más --897-- en la etapa de Secundaria para el próximo curso.

En concreto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó este lunes que las aulas gallegas contarían con este refuerzo con el objetivo de "garantizar una atención a los alumnos más individualizada y tener en cuenta el aumento de la diversidad y la enseñanza inclusiva en las aulas".

Así, el conselleiro se ha reunido con los responsables de los centros para detallar el desarrollo técnico de esta medida, que ya fue tratada en el último Consello de la Xunta y que supone la implementación progresiva del acuerdo alcanzado con cuatro organizaciones sindicales en 2023 --CC.OO, UGT, ANPE y CSIF--.

En declaraciones a los medios antes de la reunión, Rodríguez ha desgranado que el objetivo de este incremento de personal en Secundaria es buscar una "mejora de la calidad" y del sistema educativo en su conjunto.

Además del refuerzo general de casi 900 docentes en los institutos, Rodríguez ha recordado que el plan incluye un aumento específico para la atención a la diversidad. En concreto, se incorporarán 100 nuevos especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), además de incrementar el número de orientadores en los centros educativos.

"En definitiva, estamos hablando de aportar más recursos humanos al sistema para poder mantener los niveles de calidad que tiene el sistema educativo gallego y dar respuesta a un acuerdo que se firmó en su momento", ha añadido.

A su vez, ha subrayado que es un reflejo de que "lo que se acuerda, se cumple, y quiere decir que hay una estabilidad y una hoja de ruta perfectamente planificada y negociada con las organizaciones sindicales y que posibilitan ir introduciendo, de forma progresiva, mejoras en el sistema educativo para intentar minimizar los efectos negativos que tiene la LOMLOE".