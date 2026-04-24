Educación y sindicatos acuerdan la reducción horaria del profesorado de Secundaria y una bajada de ratios

Elconselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, junto a representantes de las organizacións sindicales CCOO, ANPE, UGT y CSIF. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha acordado con los sindicatos --CC.OO, UGT, ANPE y CSIF-- la reducción horaria del profesorado de Secundaria, el impulso de un plan para el alumnado con necesidades especiales y la bajada de ratios en Secundaria y Bachillerato.

Así lo ha anunciado este viernes en una rueda de prensa celebrada en la Cidade da Cultura en la que han estado presentes todos los sindicatos, menos la CIG --mayoritario en la mesa sectorial--.

En concreto, el acuerdo recoge que el horario del profesorado de Secundaria pasará de 20 a 18 horas. Las dos horas de permanencia en el centro serán usadas por el profesorado en acciones orientadas a "mejorar la calidad de los servicios".

El documento también pone el foco en la diversidad, por lo que realizarán un plan que "suponga un impulso" a las necesidades educativas especiales. De esta forma, contemplará la modificación de los catálogos de personal en etapas de Infantil y Primaria y ampliará el personal especializado en Secundaria.

En cuanto a las ratios, en ESO pasarán de 30 a 25 y en Bachillerato de 33 a 30. Esta medida se comenzará a aplicar a partir de 2028 de manera progresiva.