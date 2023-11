Educadoras infantiles vuelven a manifestarse ante las "condiciones indecentes" del sector y el "bloqueo" del convenio

UGT se unirá a la huelga del próximo día 15 de noviembre ante las "insuficientes" mejoras que propone la patronal



VIGO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Centenares de educadoras infantiles han vuelto a manifestarse este miércoles en Galicia durante la tercera jornada de huelga que vive el sector para denunciar las "condiciones indecentes" de las trabajadoras y el "bloqueo" de la negociación del nuevo convenio colectivo.

Así, esta mañana se han llevado a cabo manifestaciones en Santiago, A Coruña y Vigo convocadas por Comisiones Obreras (CC.OO.), uniéndose en la Comunidad gallega CIG y SNEP, para exigir a la patronal mejores condiciones laborales en las escuelas infantiles de gestión privada y de gestión indirecta.

Con gritos como 'Patronal escoita, infantil está en loita' (patronal escucha, infantil está en lucha); 'Sector feminizado, sector precarizado' o 'Non pode ser, non pode ser, coidar aos vosos fillos sen chegar a fin de mes' (no puede ser, no puede ser, cuidar a vuestros hijos sin llegar a fin de mes), las trabajadoras han reivindicado mejoras no solo en sus salarios, sino en sus condiciones laborales.

En la manifestación de Vigo, que partió de la Farola de Urzaiz y recorrió la calle Príncipe hasta la Puerta del Sol, la portavoz de CC.OO., Tania Alonso, ha subrayado que las empleadas seguirán luchando por sus derechos, ante una negociación en la que se "perpetúa el bloqueo", tras la última reunión llevada a cabo el pasado 2 de noviembre.

Ella ha dicho que en ese encuentro, la patronal condicionó mejoras salariales (en la actualidad están por debajo del sueldo mínimo interprofesional, según denuncian) al retroceso en otros derechos, relacionados con la incapacidad temporal, con las becas para los hijos de las trabajadoras o con una mayor flexibilidad de la jornada laboral.

Alonso ha explicado que el próximo miércoles, día 15, se llevará a cabo otro paro, a la espera de lo que ocurra en la reunión con la patronal el 24 de noviembre. Si continua el "bloqueo", se convocarán más jornadas de huelga, según ha dicho.

Desde CC.OO. también han criticado los "servicios mínimos abusivos" establecidos por Política Social, que obligan al 90% de las trabajadoras a acudir a sus puestos.

La manifestación de A Coruña partió de Plaza Pontevedra a las 11,30 horas, mientras que la de Santiago comenzó en la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia a las 12,00 horas.

UGT LLAMA A LA HUELGA

Precisamente este miércoles el sindicato UGT se ha unido a las reivindicaciones del resto de organizaciones, llamando a la huelga el próximo 15 de noviembre, día en el que se llevará a cabo una manifestación unitaria en la Alameda de Santiago de Compostela a partir de las 11,30 horas.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que ha tomado esta decisión tras las propuestas de la patronal en la pasada reunión del día 2. "Una propuesta insuficiente tanto en lo relativo a las tablas salariales de las escuelas infantiles de titularidad privada como de las de gestión indirecta", ha lamentado.

"Queda así patente el interés de las organizaciones patronales de introducir recortes en relación al convenio colectivo vigente", han añadido desde UGT.